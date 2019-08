vor 38 Min.

Was Unternehmen im Landkreis für das Klima tun

In der neuen Wohnanlage der Firma Wohnbau Roth in Illerberg wird mit Holzpellets geheizt. Auf dem Dach befinden sich Solarpanels.

Energie sparen, den CO2-Ausstoß reduzieren – darauf setzten auch örtliche Firmen. In Vöhringen, Bellenberg und Illertissen stellen drei von ihnen ihre alternativen Konzepte vor

Von Felicitas Lachmayr

Seit vier Monaten wohnen Hans und Monika Feder in ihrer Wohnung in Illerberg. Sie wollten sich verändern, da bot sich ein Ortswechsel an. Die neue Wohnanlage gefiel ihnen – helle Räume, gute Lage, ausreichend Platz. Doch das war nicht der einzige Grund, warum sie sich für eine der elf neuen Wohnungen in Illerberg entschieden. „Auch der hohe Energiestandard spielte eine Rolle“, sagt Hans Feder. „Wenn wir wirklich etwas gegen den Klimawandel tun wollen, müssen wir alle umdenken.“

Rundgang mit CSU-Bundestagsabgeordneter Georg Nüßlein

Bei einem Rundgang stellten Unternehmer aus Vöhringen, Bellenberg und Illertissen dem CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein ihre Energiekonzepte vor. Auf dem Dach des Neubaus in Illerberg sind Solarpanels angebracht, im Keller befindet sich eine zentrale Holzpelletheizung. Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Tank, in dem das Brauchwasser aufbereitet wird.

Thomas Roth von der Firma Wohnbau Roth, die die Wohnanlage errichtet hat, sagt: „Für uns liegt die Zukunft in erneuerbaren Energien.“ Sein Unternehmen versuche verstärkt, von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Konkret heißt das: Pelletheizung oder Wärmepumpe statt Öl oder Gas. Solche Anlagen seien in der Anschaffung teurer, aber dafür seien sie zukunftsorientiert und umweltfreundlich. Gerade Holz sei ein nachwachsender Rohstoff und in Bayern gut verfügbar.

In Bayern gibt es die meisten Pelletheizungen- und Öfen

Mit diesem Ansatz ist der Leiter der Vöhringer Baufirma nicht allein. Bayernweit gibt es aktuell etwa 175.000 Pelletheizungen und -kaminöfen, weiß Martin Bentele vom Energieholz- und Pellet-Verband. Damit sei Bayern Vorreiter in Deutschland. Doch um die Umwelt wirklich zu entlasten, müssten deutlich mehr alte Ölheizungen mit alternativen Systemen ersetzt werden, meint der gelernte Förster. So ließen sich im Vergleich zu Öl mit einer Tonne Holzpellets etwa 1,6 Tonnen Co2 einsparen, rechnet Bentele vor.

Oliver Rieger, der den Gastraum in der ehemaligen evangelischen Kirche in Illertissen betreibt, hat das überzeugt. Auch er setzte beim Umbau der alten Gemäuer auf Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich nicht nur in dekorativen Details im Gastraum und in den Gästezimmern wider. Auch die Heizung sollte energiesparend sein. So stehen in der ehemaligen Sakristei heute die großen Tanks einer Pelletheizung.

„Unsere erste Idee waren Solarpanels auf dem Dach der ehemaligen Kirche, aber das war aus Denkmalschutzgründen nicht möglich“, sagt Rieger, der den Gastraum im Mai vergangenen Jahres eröffnete. Durch den hohen Raum verlaufen außerdem sternförmige Kupferrohre. „Unserer hauseigenen Brauerei“, scherzt Rieger. Aber durch diese Rohre fließt kein Bier, sondern warmes Wasser, das für zusätzliche Wärme im Raum sorgt.

Unternehmen sind offen für nachhaltige Konzepte

Lars Häusler von der Regionalen Energieagentur in Ulm berät Unternehmen, Hauseigentümer und Bürger zum Thema energieeffizientes Bauen und Modernisieren. Er attestiert den Unternehmen in der Region insgesamt eine positive Entwicklung beim Thema nachhaltige Energiegewinnung. „Natürlich steuern wir immer noch nach, aber die meisten Firmen sind offen für unsere Empfehlungen.“

Dank der Förderung über das Klimaschutzkonzept des Landkreises können sich kleine und mittelständische Unternehmen zehnmal kostenlos von der Energieagentur beraten lassen. Gerade liegen Photovoltaikanlagen wieder hoch im Kurs, weiß Häusler. Auch die Heizungsbauer in der Region seien insgesamt sehr gut geschult und würden innovativ beraten.

Eine Firma, die sich ebenfalls für alternative Energieträger entschied, ist Wicona in Bellenberg. Das Gebäude des aluminiumverarbeitenden Betriebes wird mit Wärmepumpen geheizt, auf dem Flachdach befindet sich eine Photovoltaikanlage. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit einem neuen Verfahren, bei dem Aluminium recycelt und wiederverwertet wird. Auch mit solchen Entwicklungen ließe sich ein Beitrag zum Klimaschutz leisten, so Ralf Seufert von Wicona.

