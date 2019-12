vor 1 Min.

Was auf dem Vöhringer Weihnachtsmarkt geboten ist

Rund um das Kulturzentrum eröffnet auch in diesem Jahr wieder der Vöhringer Weihnachtsmarkt. An mehreren Ständen können sich Besucher auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Am Donnerstag öffnen die Buden rund um das Kulturzentrum. Außerdem startet die Aktion "Vöhringen zeigt Herz" für bedürftige Kinder.

Von Ursula Katharina Balken

Der Vöhringer Adventsmarkt ist aus dem vorweihnachtlichen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Budenstadt rund um das Wolfgang-Eychmüller-Haus geben, die Mitarbeiter des Bauhofes in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein gestalten. Neben zahlreichen Buden ist erstmals dabei auch ein Stand aus Südtirol dabei, der Produkte aus Prad und Handarbeiten aus Zirbenholz anbietet.

Eröffnung Donnerstag, 5. Dezember Bürgermeister Karl Janson, Vorsitzender des Gewerbevereins, eröffnet den Markt am Donnerstag, 5. Dezember, um 17 Uhr. Erst am Sonntag, 8. Dezember, werden die Pforten wieder geschlossen. Die Mädchen und Buben aus dem Kindergarten Pusteblume aus Illerzell gestalten die Eröffnung mit Weihnachtsliedern. Die Zuschauer dürfen sich auf den Adventsengel freuen. Die Illerzeller Alphornbläser und die Blechbläser der Musikschule Dreiklang übernehmen den musikalischen Teil.

Freitag, 6. Dezember Am Freitag öffnet der Markt um 17 Uhr. Im Wolfgang-Eychmüller-Haus wird musikalischer Weihnachtszauber bei Glühwein und Lebkuchen geboten – gestaltet von der Chorgemeinschaft Dettingen Heuchlingen und dem Streichquartett der Ulmer Philharmoniker. Um 17.30 Uhr spielt die Schulband der Realschule Vöhringen, um 18.30 Uhr die Stadtkapelle und die Jugendkapelle, um 19 Uhr das Jugendorchester Wita Wullenstetten-Illerberg-Thal. Marktende ist um 21 Uhr.

Samstag, 7. Dezember Der Markt beginnt am Samstag um 16 Uhr. Ab 17.30 Uhr spielen die „Weisenbläser“ der Trachtenkapelle Illerzell. Um 18 Uhr liest Manfred Eichhorn „Schwäbische Weihnachtsgeschichten“ im Obergeschoss des Kulturzentrums. Ab 18 Uhr steht der Auftritt der Dancing Kids des SSV Illerberg-Thal an, um 19 Uhr rundet die Singgruppe Wir-r-sing das musikalische Programm ab. Ende des Marktes 21 Uhr.

Sonntag, 8. Dezember Die Buden auf dem Weihnachtsmarkt sind am letzten Tag ab 15 Uhr geöffnet. Um 19 Uhr spielt das Bläserquintett St. Michael und um 20 Uhr gehen für dieses Jahr die Lichter aus.

Aktion "Vöhringen zeigt Herz" Auch in diesem Jahr bietet der Adventsmarkt wieder etwas Besonderes: Zum fünften Mal findet die Aktion „Vöhringen zeigt Herz“ statt. Mit der Initiative werden Kinder unterstützt, die aufgrund der finanziellen Lage der Eltern nicht auf ein Weihnachtsgeschenk hoffen dürfen. Kerstin Hander hatte die Idee, Bürgermeister Karl Janson half bei der Umsetzung. Mit im Boot ist auch Rathausmitarbeiterin Jana Laible.

Kinder der Kita Pusteblume in Illerzell haben 130 Herzen dekorativ verziert. Eltern, denen das nötige Kleingeld für ein Geschenk fehlt, hat die Stadt angeschrieben. Dem Brief war ein Formular beigefügt, auf dem die Kinder ihren Wunsch aufschreiben konnten – seien es Drogerieartikel oder ein Paar Schuhe. Die im Rathaus eingegangenen Wunschzettel hat Jana Laible mit Nummern versehen ebenso wie die Herzen. Auf der Rückseite steht der Wunsch. So kann die Anonymität gewahrt werden.

Die Herzen sind an einem Stand im Kulturzentrum zu haben. Wer Geschenkpate sein will, nimmt ein Herz mit, kauft das Gewünschte und gibt es bei der Stadt ab. Wichtig: die Nummer des Herzens muss auf dem Geschenkpaket stehen. Die Geschenke können am Montag, 23. Dezember, von 8 bis 16 Uhr im Familienstützpunkt in der Grundschule-Nord abgeholt werden.

