Was beim Gallusmarkt in Babenhausen geboten ist

Der Gallusmarkt in Babenhausen findet am morgigen Donnerstag von 10 bis 17 Uhr statt.

Bücher, Deko, Zuckerwatte - Am Tag der deutschen Einheit findet der Babenhauser Gallusmarkt statt. Tausende Besucher werden erwartet.

Zahlreiche „Weltneuheiten“ werden an den Marktständen angeboten, es duftet nach Gegrilltem und gebrannten Mandeln, in den Cafés sitzen Besucher und lassen es sich gut gehen: Das alles gehört zum Gallusmarkt, den die Gewerberegion Babenhausen veranstaltet und der in diesem Jahr zum 26. Mal stattfindet. Das Motto der Veranstaltung am morgigen Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, lautet „Herbstmarkt = Familienfreude“. Tausende Besucher werden erwartet.

Angesichts der guten Resonanz in den Vorjahren bleibt die Gewerberegion dem bewährten Konzept treu. Rund 150 Fieranten bieten von 10 bis 17 Uhr ihre Waren feil. An den Marktständen sind Haushaltsartikel und Spielzeug ebenso zu finden wie Deko-Gegenstände oder Zuckerwatte. Zahlreiche Babenhauser Einzelhandelsgeschäfte öffnen außerdem von 11 bis 16 Uhr ihre Türen und halten zum Teil „Marktüberraschungen“ parat. Eine große Peugeot-Autoschau ergänzt das Programm. Außerdem präsentieren sich sozial engagierte Vereine und Organisationen in der Ortsmitte. Der Erlös aus diesen Aktionen kommt Menschen zugute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Auch für Kinder hat der Markt einiges zu bieten

So verkauft etwa der Babenhauser Lions-Club wieder Bücher auf dem Gallusmarkt. Der Stand befindet sich gegenüber des Cafés „Ambiente“. Wie die Organisation mitteilt, wird auch in diesem Jahr der Erlös zum Bau einer Handwerkerschule im Senegal verwendet. Lions-Mitglied Gottfried Kölbl wird im November nach Afrika reisen und erste Gespräche bezüglich der Umsetzung der Pläne führen.

Auch die kleinsten Marktbesucher werden beim Gallusmarkt in Babenhausen nicht vergessen. Sie können mit der Kindereisenbahn, einem Karussell und Akkuautos ihre Runden drehen oder sich mit ihren Eltern in der Schiffschaukel in die Luft schwingen.

Damit beim Bummeln durch die „Babenhauser Meile“ das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, gibt es etliche kulinarische Angebote und Orte, die zu einem „Hoigata“ einladen. So dürften die Plätze in den Cafés rasch belegt sein.

Auch bei der 26. Auflage des Gallusmarkts spielt sich der Großteil des Marktgeschehens inklusive des Rahmenprogramms zwischen Günzbrücke und Fürst-Fugger-Straße ab. Babenhausens „Fußgängerzone“ ist tagsüber komplett für den Verkehr gesperrt. Motorisierte Marktbesucher werden gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze im Außenbereich zu nutzen.

