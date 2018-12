13:03 Uhr

Was beim Weihnachtszauber in Buch geboten war

Pünktlich zum zweiten Advent gab es beim Weihnachtszauber in Buch selbst gebaute Krippen und von Kindern gebastelte Wichtel. Ein Besuch.

Von Dorothea Brumbach

Am zweiten Advent hat der traditionelle Weihnachtszauber in Buch wieder viele Besucher angelockt. An den vielen verschiedenen Ständen war einiges geboten. Ein Besuch.

Mit bunten Ohrringen in Form von Christbaumkugeln präsentierte die 22-jährige Nadine Glökler aus Hüttesheim an ihrem Stand Kindermode, die sie unter dem Namen „Bad Princess“ verkauft. Von der Mitwachshose bis zum Ballonrock war alles dabei.

Am Stand von Walter Sturm aus Oberroth gab es Krippen zu bestaunen. Fast 50 Stunden, erklärte er, arbeitete er in seinem Hobbykeller an den kleinen Gebilden. Aus gebrochenem Holz werden die Dachschindeln nachempfunden. Doch Sturm ist nicht der einzige Krippenbauern. So lies Anton Gabel aus Buch seine Krippen durch die naturgetreuen Tierfiguren lebendig erscheinen.

Die Kinder verkauften beim Weihnachtszauber selbst gebastelte Wichtel

Wer ausgefallene Accessoires schätzt, war am Sonntag am Stand von Erika Mader aus Gannertshofen gut aufgehoben. Seidenweiche Loop-Schals, Nackenrollen, Dirndl-Gürtel-Taschen und vieles mehr stellt sie her – und das in ihrer Freizeit.

Am Stand von Karl-Heinz Thoma aus Ritzisried glitzerte und funkelte es goldgelb. Er verkaufte dort sein „flüssiges Gold“. Viele Besucher freuen sich jedes Jahr auf seinen Honig und die vielen Bienenprodukte.

Doch nicht nur die Großen waren beim Weihnachtszauber dabei: Auch die Kinder aus dem Bucher Kindergarten hatten fleißig gebastelt. Ihre Wichtel waren ein Selbstläufer. Und die Mitglieder des katholischen Frauenbunds aus Rennertshofen boten in diesem Jahr ihre selbst gebackenen Leckereien und Handarbeiten im Dorfstadl an.

Musikalisch wurde der Tag von der Musikvereinigung und dem Kirchenchor aus Buch untermalt. Die Jugendkapelle der Musikausbildung im Rothtal hatte nachmittags ihren Gastauftritt auf dem Weihnachtszauber.

Themen Folgen