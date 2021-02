vor 33 Min.

Was der Gasthof "Hirsch" in Illertissen über die Jahrhunderte alles erlebt hat

Plus Einst gab die geschichtsträchtige Wirtschaft Wanderern und Wallfahrern eine Herberge. Bis heute erweist sich die gute Lage an der Hirschkreuzung von Vorteil.

Von Regina Langhans

Nicht nur sein Standort macht ihn zu einem besonderen Haus: Der Gasthof Hirsch in Illertissen hat in den Jahrhunderten seines Bestehens eine ganze Menge gesehen. Um das Jahr 1600 muss es gewesen sein, als der Gasthof zum Hirsch gebaut wurde, sagt Malermeister und Restaurator Albert Vogt, der auch Zweiter Vorsitzender des Heimatpflegevereins Illertissen ist.

Eine alte Speisekarte des Gasthofs Hirsch in Illertissen. Bild: Regina Langhans

Die Gastwirtschaft an der historischen Handelsroute Memmingen - Ulm und heutigen Staatsstraße 2031 hat seit alters her vom Standort profitiert. Dank guter Lage an der nach ihm benannten Hirschkreuzung könnte der Gasthof nun erneut für Illertissen prägend werden. Das denkmalgeschützte Gebäude mit markanter Floriansfigur (um 1780) in einer Stichbogennische an der Giebelseite soll in ein neues Konzept für Wohnen und Gewerbe integriert werden.

Der Hirsch war der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Illertissen

In der Vor- und Nachkriegszeit des vorigen Jahrhunderts war die Hirschwirtschaft glanzvoller Mittelpunkt des geselligen und kulturellen Lebens. Doch im Jahr 1964 schlossen die Inhaber Roswitha und Joachim Schwegler die Pforten der Traditionsgaststätte, 1966 endete die Ära des ersten Kinos im Ort, die im Hirschsaal befindlichen Illertisser Lichtspiele.

Ein Blick zurück, wie es begann: An der gut frequentierten alten Landstraße – auf halbem Weg zwischen Memmingen und Ulm – befand sich mit der einstigen Leonwirtschaft als Pferdewechselstation und späterer Posthalterei die älteste Taverne (das heutige Mekong) in Illertissen. Gefolgt weiter nördlich vom etwas jüngeren Gasthof zum Hirsch, der somit ebenfalls im "Westert“ außerhalb der historischen Marktgrenzen lag. Der Platz schräg gegenüber an der Ostseite der Landstraße bot sich offenbar an, um eine Sebastianskapelle zu errichten, weshalb der Hirschenwirt auch Käppeleswirt hieß.

Als die Vöhlins auf Schloss Illertissen Hochzeit feierten

Die Bauzeit liegt zwischen 1601 und 1607 und die Entstehung geht auf ein Gelübde des Freiherrn Carl Vöhlin und seiner Gemahlin Maria von Roth im schlimmen Pestjahr 1593 zurück. Sogar eine Bruderschaft St. Sebastian wurde 1607 gegründet. Als Hans Christoph III. Vöhlin und Maria von Welden im Jahr 1612 mit vielen Gästen und über hundert Dienern im Schloss Hochzeit feierten, hatte der Käppeleswirt Martin Stürzen Hochbetrieb, wie in der Chronik "1000 Jahre Illertissen“ zu lesen ist. Im 17. und 18. Jahrhundert war der “Hirsch“ Zunftherberge der Schneider und Schuster.

Als 1705 Hans Gotthard Vöhlin mit dem französischen Anbau am Schloss begann und ihn zeitgemäß von Stuckateuren ausstatten ließ, dürfte um 1720/30 auch der kleine Saal im ersten Stock des Hirschgasthofs zu seiner Spiegeldecke gekommen sein. Albert Vogt erklärt sich das so: Die Vöhlins hatten vermutlich italienische Meister beauftragt, die einige Zeit in Illertissen im "Hirsch“ logierten und bei der Gelegenheit auch drei Zimmerdecken in den nobleren Räumen auf der Nordseite des Gasthofs ausstatteten. Eine davon konnten Vogt und Restaurator-Kollege Franz Knauer vor 40 Jahren im Zuge von Renovierungen "retten“. Die alte Tavernwirtschaft besaß sechs Konzessionen: für Metzgerei, Bäckerei, Hucklerei (Krämerware) sowie die Bier-, Weinschenk- und Branntweinbrennereigerechtigkeit.

Der Hirschenwirt in Illertissen schrieb Geschichte

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts stellte die Familie Kempter den Hirschenwirt. Und schrieb dabei Geschichte. So ernannte im Jahr 1811 der bayerische Staat den Brauer und Gastgeber Franz Josef Kempter zum Kommandeur des Illertisser Bataillons der Bürgerwehr. 1832 übernachtete Prinz Karl von Bayern im "Hirsch“. In der Broschüre der königlich-bayerischen Staats- und Ortsbahnen von 1864 wird der "renommierte Gasthof wegen seiner ausgesuchten Küche und billigen Bedienung“ gerühmt. In der zugehörigen Landwirtschaft nahm der aufgeschlossene Wirt 1855 die erste Dreschmaschine im Illertal in Betrieb, wie es in "1000 Jahre Illertissen“ heißt. Der "Höllenlärm“ sei bis in die Nachbarorte zu hören gewesen.

29 Bilder Der alte Hirsch - ein Denkmal wie aus der Zeit gefallen Bild: Regina Langhans

1836 verlegte Joseph Kempter die Brauerei auf benachbarte Grundstücke weiter nördlich an der Ulmer Straße, sodass sich die Familienlinie auf die spätere Adolf-Kempter-Brauerei (bis 1922 in Familienbesitz) und die Hirschwirtschaft aufteilte. Diese wurde 1887 an die Kronenbrauerei Augsburg verkauft. Es folgten etliche Veränderungen bei den Wirtsleuten, aber auch am Gebäude. Bereits um 1850 war das zweistöckige längliche Haus auf der Südseite um einen dreigeschossigen Anbau mit klassizistischen Giebel erweitert worden, 1887 gab es einen neuen Eiskeller.

Um 1890 folgte ein zweistöckiger Anbau im Westen mit zwei kleinen Sälen, denn über zehn Vereine wollten im Hirsch ihre Treffen abhalten. Ursprünglich zog sich die Hofraite mit Wirtschaftsbereich und Ökonomiegebäude quer über die heutige Hauptstraße. Es gab lediglich einen Fußweg mitten durchs Hirschgelände zum Bahnhof, der offizielle Verkehr führte durch die Ulrichstraße. Im Jahr 1891 wurde dieses Areal verkauft und die bisherige Hauptstraße nach Westen verlängert.

Die Demmelers füllten den Hirsch wieder mit Leben

Fritz und Therese Demmeler aus Friesenried bei Kaufbeuren erwarben 1906 den Hirsch und sie verstanden es, das Haus wieder mit Kontinuität und quirligem Leben zu füllen. Zudem bewies Demmeler Gespür für notwendige Veränderungen: 1908 beim Bau einer Kegelbahn unter Fachwerklaubengang im großen Biergarten oder mit dem Abriss des zweistöckigen Anbaus, den er 1923 durch den größeren Hirschsaal ersetzte. Wobei der turmartige Vorbau äußerlich einen eleganten Übergang zum alten Haus darstellt, eigentlich aber das notwendige Treppenhaus ist, um auf die Galerie zu gelangen.

Die Illertisser Lichtspiele waren das erste Kino am am Ort

Der Saal wurde zum Ort für Geselligkeit, Tanz und Musik schlechthin für die kriegsmüden, kulturhungrigen Bürger. Auch die Illertisser Lichtspiele als das erste Kino im Ort fanden von 1925 bis 1966 ihre Heimat, davor war das Café Weinhart Veranstaltungsort. Am Ende hatte die letzte Hirschen-Chefin Roswitha Schwegler noch selbst die Filme organisiert.

Fritz Demmelers Kinder Rosa, Paula und Josef führten die Wirtschaft weiter. Rosa Demmeler heiratete 1931 Wilhelm Plersch und deren Tochter Roswitha heiratete Joachim Schwegler. Deren Sohn Richard Schwegler hat kürzlich das Anwesen verkauft. Allerdings nicht, ohne allerletzte Erinnerungsstücke Albert Vogt für den Heimatpflegeverein zu überlassen.

