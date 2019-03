vor 42 Min.

Was die Arbeiterwohlfahrt heuer vorhat

Die Babenhauser Organisation präsentiert ihr Jahresprogramm. Ein Überblick.

Von Fritz Settele

Von der Lebensmittelhilfe bis zum blühenden Barock: Ein abwechslungsreiches Programm bietet die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Babenhausen in diesem Jahr ihren Mitgliedern an. Dem Vorsitzenden Armin Schröter zufolge sind bei allen Veranstaltungen auch Nichtmitglieder gern gesehene Gäste.

Weiterhin werden jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der Frundsbergstraße Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Trotz der Einführung der Gelben Tonne zum Jahresanfang bleibt auch folgender Service bestehen: Jeden ersten Freitag im Monat werden Wertstoffe von kranken und alten Bürgern abgeholt, die diese nicht mehr allein zum Wertstoffhof bringen können (nach Anmeldung).

Die Jahresversammlung der Awo Babenhausen im evangelischen Gemeindehaus ist auf Samstag, 23. März, terminiert. Der erste „Awo-Nachmittag für Jung und Alt“ findet am Montag, 29. April, von 14 bis 17 Uhr, statt. Es geht dabei schwerpunktmäßig um „Sturzprävention“. Der zweite Nachmittag ist am Montag, 14. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, geplant. Dabei wird die Vortragsreihe von Lucia Dreier über Kneipp-Anwendungen fortgesetzt. Vorgesehen ist auch eine Aktion für Kinder in den Sommerferien. Interessenten können sich an Armin Schröter, Telefon 08333/5178379, wenden.

Auch auf Reisen geht die Awo. Am Samstag, 22. Juni, steht eine Fahrt in den Europapark Rust auf dem Programm, am Samstag, 21. September, nach Ludwigsburg zum „Blühenden Barock“ samt Kürbisausstellung. Am Dienstag, 3. September, findet eine Fahrt zum „Bachkucha“-Nachmittag der evangelischen Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen statt. Auf dem Laubener Dorfplatz werden ab 14 Uhr Gäste aus Babenhausen, Frickenhausen und Arlesried erwartet. Ihren Jahresabschluss veranstaltet die Awo am Samstag, 28. Dezember, im evangelischen Gemeindehaus – mit Musik und Geschichten.

Näheres zu den Veranstaltungen erfahren Interessierte vor dem jeweiligen Termin.

Lesen Sie außerdem: Arbeiterwohlfahrt Babenhausen packt seit 70 Jahren mit an

Themen Folgen