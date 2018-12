vor 54 Min.

Was die Bahn mit der Telefonstörung zu tun hatte

Seit Montagmittag funktionieren die meisten Telefone in Illertissen wieder. Und der Grund für die Ausfälle ist nun bekannt.

Die Telefonstörung in Illertissen ist seit Montag, 12 Uhr, wieder behoben. Das teilt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Nachfrage mit.

Telefonstörung: Ein Bagger zerstörte die Festnetzleitung

Ihm zufolge seien die Festnetzleitungen durch Baggerarbeiten der Deutschen Bahn beschädigt worden. Die Bahn sei auf einem nicht näher genannten Gelände im Raum Illertissen tätig gewesen, wo Schallschutzwände entstehen sollen, so Petendorf. Wie berichtet, kam es am vergangenen Samstag, 15. Dezember, zu Ausfällen in der Festnetztelefonie und des Internets in Illertissen. Laut Petendorf waren davon 750 Vodafone-Kunden betroffen, darunter viele Privatleute, aber auch Firmen. Allerdings gebe es in diesem Bereich noch andere Anbieter, so der Pressesprecher. Auch 1&1-Kunden hatten mit Störungen in der Festnetztelefonie zu kämpfen, bis diese am Montag behoben wurde. (feema)

Am Samstag wurde die Störung bekannt gegeben: Störungs-Update: Telefone funktionieren anscheinend wieder



