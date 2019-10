vor 17 Min.

Was ein Eimer mit dem Klimawandel zu tun hat

Vertreter der Ulmer „Scientists for Future“ referieren in Babenhausen über die Ursachen und Folgen globaler Erwärmung. Welche Tipps sie für den Alltag geben.

Von Claudia Bader

Langsam schiebt die Schülerin den Eimer von der Mitte an den Rand des Tisches. Als dessen Boden fast zur Hälfte über die Kante reicht, bleibt er gerade noch stehen. Nur wenige Millimeter weiter kippt das Gefäß und ist nicht mehr aufzuhalten. Wasser spritzt zu Boden.

Mit diesem kleinen Experiment haben Professor Dr. Michael Kühl und seine Ehefrau Dr. Susanne Kühl vor Augen führen wollen, wie der Klimawandel nach einem Überschreiten der sogenannten Kipp-Punkte außer Kontrolle geraten könnte. Auf Einladung des Marktes Babenhausen und der örtlichen Schulen erläuterten die beiden Vertreter der Initiative „Scientists for Future“ in der Regionalgruppe Ulm die Ursachen und Folgen des Klimawandel. Außerdem beleuchteten sie die Frage, was der Einzelne dazu beitragen kann, die globale Erderwärmung, konkret den Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre, auf 1,5 Grad zu begrenzen. Rund 300 Besucher hörten den Wissenschaftlern zu.

„Die Kipp-Punkte sind erreicht“, so Professor Kühl. „Wenn wir jetzt nichts tun, ist die 1,5-Grad-Grenze vielleicht schon in zehn Jahren erreicht.“ Bei einer Begrenzung der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre gegenüber dem vorindustriellen Wert könnte eine gefährliche Störung des Klimasystems durch den Menschen gerade noch vermieden werden. Ansonsten, warnte der Experte, könnten die Folgen des Klimawandel nicht mehr kontrolliert werden.

To-go-Mentalität überdenken

Wetterextreme und andere Folgen wie das Austrocknen von Flüssen oder Überschwemmungen würden ein gefährliches, kaum zu bewältigendes Maß annehmen. Das Schmelzen der Gletscher verursache ein Ansteigen des Meeresspiegels, wodurch auch die Zahl der Klimaflüchtlinge zunehmen dürfte.

„Überall auf der Welt wird es wärmer“, verdeutlichte Dr. Susanne Kühl. In der Stadt Potsdam zum Beispiel habe sich die durchschnittliche Jahrestemperatur von 14 Grad im Jahr 1980 auf aktuell 16 Grad erhöht. Auch Naturkatastrophen zeigten, wie ernst die Lage sei.

„Wir werden unseren derzeitigen Lebensstandard nicht halten können. Je länger wir warten, desto schneller müssen wir handeln“, so die Referentin. Dabei könne jeder Einzelne seinen CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren. Zum Beispiel, indem er öffentliche Verkehrsmittel nutzt statt PS-starker, viel Sprit verbrauchender Autos. Oder indem er seinen Kleidungskonsum einschränkt und seine To-go-Mentalität überdenkt, zum Beispiel was die Nutzung von Plastikbechern anbelangt.

Dass der Luftverkehr statistisch gesehen für zwei Prozent der Treibhausgase verantwortlich sei, war vielen Besuchern noch bekannt. Dass aber allein die Nutzung von Handys und Computern vier Prozent verursachen soll, versetzte viele dann doch ins Staunen. „Aufgrund von Nichtwissen und Nachlässigkeit schädigen viele das Klima“, sagte die Referentin.

Mit ihrem Projekt Klimaschule gehe die Anton-Fugger-Realschule Babenhausen bereits seit zwei Jahren mit gutem Beispiel voran, sagte Elternbeiratsvorsitzende Sonja Henle. Mehr dazu lesen Sie hier: Wie die Babenhauser Realschule klimafreundlicher werden soll

Themen folgen