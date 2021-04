Was ein Hasenzüchter aus Babenhausen an seinen Lieblingstieren schätzt

Plus Seit seiner Kindheit hat Anton Fischer aus Babenhausen ein Herz für Hasen. Der Vorsitzende des Kaninchenzuchtvereins hat schon viele Preise gewonnen.

Als Anton Fischer die Tür zum Schuppen leise öffnet, hört man drinnen ein Rascheln und Knistern. Kaum nähert er sich den wie eine Schrankwand nebeneinander aufgebauten Kaninchenställen, kommt Bewegung in die einzelnen Käfige. Auf die Frage "Wo sind denn meine Buben?" huschen kleine und große Hasen zum Drahtgitter. Einige setzen ihre Vorderpfoten auf den Holzrahmen, spitzen die langen Ohren, wackeln mit der Nase und schnuppern neugierig in der Luft. Denn sie kennen die Stimme ihres Herrchens und sind gespannt, welche Leckereien er dabei hat.

Anton Fischer, Vorsitzender des Kaninchenzuchtvereins Babenhausen und leidenschaftlicher Hasenzüchter, hat vor allem Zeit für seine Lieblinge mitgebracht. Nacheinander öffnet er die einzelnen Käfige, spricht mit seinen Langohren und streicht dabei über das seidig glänzende Fell der "Blauen Wiener". Dieser Name verrät, dass die Rasse ursprünglich aus Österreich stammt. Die niedlichen Tiere mit ihrem blaugrauen Fell sind nicht nur ein Blickfang, sondern gelten auch als sympathisch, robust und pflegeleicht, wie der Züchter verrät.

Die Rasse "Blaue Wiener" spielt eine wichtige Rolle im Leben von Züchter Anton Fischer und seiner Frau Gerdi. Bild: Claudia Bader

Bereits seit seiner Kindheit schlage sein Herz für Hasen, berichtet Fischer. "Auf dem elterlichen Bauernhof in Greimeltshofen bin ich mit ihnen aufgewachsen." Seine Geschwister und er hätten die Langohren mit Freude gefüttert, gehegt und gepflegt. Gleichzeitig hätten sie auch gewusst, dass diese Haustiere wie viele andere auf dem Hof irgendwann geschlachtet werden. Als junger Mann ist Fischer dem Kaninchenzuchtverein Babenhausen beigetreten.

Ein Hochzeitsgeschenk bildete den Grundstock für die eigene Zucht

Als er zu seiner Hochzeit von einem Vereinskollegen einen Blauen Wiener geschenkt bekam, bildete dieser den Grundstock für die eigene Zucht. Die dafür notwendigen Ställe errichtete Fischer in einem Anbau hinter seinem Haus in Babenhausen. Nicht nur seine Frau Gerdi, sondern auch sein Schwiegervater und dessen Dackel ließen sich von der Liebe zu den Hasen anstecken. "Lumpi zeigte sich von Anfang an als treuer Freund meiner Langohren. Er beschützte vor allem die Jungen, als ob es seine eigenen wären", erinnert sich der Züchter.

Von da an spielten Hasen, speziell die Blauen Wiener, eine wichtige Rolle in seinem Leben. "Zwischendurch hatte ich auch andere Tiere im Stall, aber diese Rasse ist mir die liebste", sagt Fischer. Während der zurückliegenden Jahre hat er mit seiner Zucht bereits zahlreiche Ausstellungen und Schauen besucht und viele Pokale und Preise mit nach Hause gebracht. Von den Richtern werden die Langohren nach dem Standard des Zentralverbands Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter (ZDRK) zum Beispiel an den Kriterien Gewicht, Fellhaare, Kopf und Ohrenlänge sowie Gleichmäßigkeit und Pflegezustand bewertet.

Damit seine Ausstellungstiere fit sind, hat Fischer schon manche Stunde mit ihnen den richtigen Stand samt Ohrenhaltung geübt. Auch wenn nur ein Teil seiner Hasen die für die Zucht geforderten Voraussetzungen erfüllen, liebt der Züchter alle seine Schützlinge. Langohren, die nicht den Anforderungen entsprechen, gibt er oft an Familien mit Kindern weiter. Auch die mittlerweile fünf Enkel in der Familie dürfen sich bereits stolze Hasenbesitzer nennen. Dass viele Tiere nach einem glücklichen Leben irgendwann geschlachtet werden und im Kochtopf landen, gehöre ebenfalls zum Alltag eines Züchters, sagt Fischer.

Der Kaninchenzuchtverein Babenhausen richtete die Kreisschau aus

Als Vorsitzender des Kaninchenzuchtvereins Babenhausen hat er mit seinem Vorstandsteam im November 2018 anlässlich des 75-jährigen Vereinsbestehens die Kreisschau ausgerichtet. Zwei Tage lang konnten zahlreiche Besucher im Weinrieder Musikantenstadel einen kleinen Einblick in die Vielfalt der hierzulande gezüchteten Hasen und Kaninchen gewinnen.

Derzeit zähle der Verein 58 Mitglieder, informiert Fischer. "Wir haben bereits Europa-, Landes-, Bezirks- und Kreismeister gestellt. Auch wenn die Zahl der Züchter auf sieben geschrumpft ist, halten wir alle ganz fest zusammen", sagt er. "Die älteren und erfahrenen Hasenzüchter geben den jüngeren jederzeit Ratschläge und Tipps. Bei der Organisation unserer traditionellen Vereinsmeisterschaft sowie anderen Veranstaltungen helfen alle mit." Anton Fischer und seine Vereinskollegen hoffen darauf, nach der Pandemie ihr harmonisches und geselliges Vereinsleben wieder aufnehmen zu können.

