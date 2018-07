vor 35 Min.

Was ein Siegel gegen Rassismus bringen soll

Die Berufsschule Illertissen hat ein Prädikat für ihre Arbeit gegen Diskriminierung erhalten. Warum das Zeichen wichtig ist.

Von Jonathan Mayer

Mohammed Mussa ist 21 Jahre alt, macht eine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker und hat dunkle Haut. Seine Lehrjahre wollte er eigentlich in einem Betrieb in Vöhringen absoliveren. Wie er sagt, hatte er die Stelle auch schon sicher. „Als sie dann mitbekommen haben, dass ich Muslim bin, wollten sie mich nicht mehr“, erzählt er. „Es hieß, ich könnte während der Fastenzeit nicht arbeiten, weil ich dann tagsüber nichts esse. Aber das stimmt überhaupt nicht.“ Vielen anderen geht es wohl genau wie Mussa. Sie werden wegen ihrer Hautfarbe, ihres Glaubens oder aus einem anderen Grund diskriminiert. Die Berufsschule in Illertisssen will dagegen vorgehen – und zwar mit einem Siegel, das gestern vom Verein „Aktion Courage“ verliehen wurde und für das die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Ekin Deligöz, die Patenschaft übernimmt.

2783 Schulen in ganz Deutschland, davon 57 in Schwaben, haben die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ schon erhalten. Jetzt kam die Illertisser Berufsschule dazu. Die Lehrerin Manuela Eberle bemühte sich gemeinsam mit ihren Schülern um die Auszeichnung. Sie erklärt, wie es dazu kam: „Jeden Tag gibt es irgendwo Probleme wegen Homophobie, Rassismus oder Ähnlichem. Die Schüler wollten ein Zeichen dagegen setzen.“ Deshalb, so Eberle, haben sich einige von ihnen zusammengeschlossen und das Projekt „Schule ohne Rassismus“ in Illertissen gestartet.

Das Siegel erhalten die Schulen aber nicht einfach so. Mindestens 70 Prozent der Schüler und Lehrer müssen im Vorfeld eine Selbsterklärung unterschreiben, in der sie sich dazu verpflichten, gegen Rassismus einzustehen. An der Schule in Illertissen, an der immerhin 33 verschiedene Nationalitäten unterrichtet werden, haben laut Eberle sogar mehr als 90 Prozent unterschrieben. Dazu kommen Projekte, die im Laufe eines Schuljahres umgesetzt werden sollen. So organisierten die Azubis beispielsweise eine „Internationale Woche“, bei der sie sich näher mit dem Thema Flucht beschäftigten. „Die Schüler haben auch mal mit Flüchtlingen gesprochen und sich die unterschiedlichen Herkunftsländer näher angeschaut“, sagt Eberle.

Einen konkreten Anlass oder Vorfall, der die Schüler auf das Thema Rassismus brachte, habe es nicht gegeben. Das sagt Schulleiter Klaus Hlawatsch. „Bei uns ist mir so ein Fall nicht bekannt.“ Wieso es dann nötig ist, auf diese Art und Weise auf das Problem aufmerksam zu machen? „Wir wollen dafür sorgen, dass Rassismus gar nicht erst entsteht und das Thema pädagogisch aufarbeiten.“ Vor allem gehe es darum, Vorbehalte abzubauen. Denn das sei auch im späteren Berufsleben der Auszubildenden wichtig.

Aber auch Hlawatsch ist klar: „Im Ernstfall bringt so ein Siegel nichts.“ Den Schülern solle es jedoch vermitteln, Teil eines großen Netzwerks zu sein, das zusammensteht und sich gegen Diskriminierungen aller Art einsetzt. „In einer Gesellschaft, in der das Individuum immer mehr in den Vordergrund rückt, ist so ein Gemeinschaftsgefühl umso wichtiger“, so der Schulleiter.

Mohammed Mussa ist nach dem Vorfall in Vöhringen in einem anderen Betrieb untergekommen. Und darüber ist er froh. „Die Arbeit macht mir viel Spaß.“ Bei seiner neuen Stelle habe es niemanden gestört, dass er Muslim ist.

