Was eine deutsche Nachwuchsjournalistin in England erlebt

Unsere K!ar.Texterin lebt in England. Trotz der großen Entfernung kann sie sich aber auch über Neuigkeiten aus dem Landkreis Neu-Ulm informieren.

Von Katrin Steger

Ich lebe seit vergangenem Jahr in Bournemouth an der Südküste Englands und arbeite dort in einer Sprachschule. Um weiterhin den Alltag in Deutschland mitzubekommen, lese ich täglich Nachrichten. Dabei sind mir einige Unterschiede aufgefallen.

Archie-Harrison Mountbatten-Windsor ist noch keine paar Monate alt und schon ein Star in England. Über ihn wird auf allen Kanälen spekuliert, die Medien überschlagen sich geradezu. Ein Blick auf das Titelblatt der Zeitungen reicht, schon strahlen einem die glücklichen Gesichter von Prinz Harry und Meghan mit dem Royal Baby entgegen.

Neben den typischen Klatschzeitschriften berichten in England auch viele seriöse Zeitungen und Nachrichtenportale regelmäßig vom Leben der britischen Königsfamilie. Überhaupt geht es bei der Berichterstattung auf der Insel deutlich lockerer zu als in Deutschland. Während man hier von einer ernst aussehenden Petra Gerster zu den „Heute-Nachrichten“ begrüßt wird, müssen Zuschauer der BBC-News schon mal über den einen oder anderen Witz der Moderatoren schmunzeln. Obwohl ich seit 2018 in England lebe, verfolge ich neben der englischen Presse auch die deutschen Nachrichtensender per Online-Mediathek, um die Sichtweisen aus zwei verschiedenen Ländern zu vergleichen. Gerade wenn in einem Land über ein anderes Land berichtet wird – wie zum Beispiel beim Brexit – unterscheidet sich die Berichterstattung sehr. Dabei können schnell Vorurteile entstehen.

Die Illertisser Zeitung bietet einen kostenlosen WhatsApp-Newsletter

Da mir nach einem langen Arbeitstag oftmals die Zeit fehlt, die Nachrichten im Fernsehen zu verfolgen und meine Gastfamilie keine Zeitung bekommt, nutze ich am liebsten Online-Nachrichtenportale. Dabei verfolge ich nicht nur deutsche, sondern auch englische Berichte. Bei den Apps auf meinem Smartphone werden die Schlagzeilen schon kurz nach einem Ereignis eingeblendet. Der User kann der Meldung folgen und sich den Artikel genauer ansehen oder es bei der Überschrift belassen. So halte ich mich auch über Neuigkeiten aus meiner Heimat auf dem Laufenden: Die Illertisser Zeitung bietet einen kostenlosen WhatsApp-Newsletter an, über den sie jeden Abend Links zu vier Artikeln mit lokalen Themen versendet.

Während die Illertisser Zeitung von lokalen Ereignissen berichtet, nutze ich in England überwiegend die Angebote rein überregionaler Zeitungen. Für Nachrichten aus der Region gibt es in Bournemouth eine eigene Zeitung, die beinahe ausschließlich Lokales wie Artikel über Veranstaltungen, regionale Ereignisse und Anzeigen enthält. Mit dabei sind auch immer wieder kürzere Artikel zu lustigen Themen. Und natürlich zur Königsfamilie und dem neugeborenen Archie.

Besonders nützlich finde ich Erfahrungen aus erster Hand. Dabei ist es natürlich ideal, in einer Sprachschule zu arbeiten und täglich von Schülern aus aller Welt umgeben zu sein. Vor allem die türkische Schülerin Ecem, die in derselben Gastfamilie wohnt wie ich, hat mir einen tieferen Einblick in ihr Land verschafft. Nicht nur in das tägliche Leben, sondern auch in die politische Einstellung der Menschen. Bald kehrt sie allerdings in ihr Land zurück, dann werde ich mich wieder auf die herkömmlichen Methoden der Nachrichtenbeschaffung verlassen müssen.

