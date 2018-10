11:00 Uhr

Was es bei der Herbstmesse zu erleben gab

Das Microcar dürfen Jugendliche bereits mit 16 Jahren fahren. Das Interesse am Fahrzeug war auf der Herbstmesse in Vöhringen dementsprechend groß.

Von Miniauto bis Küchengerät: In Vöhringen stellen Händler und Gewerbetreibende ihre Neuheiten vor. Ein Besuch.

Von Ursula Katharina Balken

Weit geöffnet waren am Wochenende in Vöhringen die Schaufenster von Einzelhandel und Gewerbe. Zu sehen gab es einen Mix aus Mode, Schmuck, Wohnaccessoires und Neuheiten rund ums Haus. So konnten sich Besucher der Herbstemesse im Wolfgang-Eychmüller-Haus etwa von einem automatischen Rasenmäher überzeugen lassen, der dank neuer Gelenke keine Unebenheit im Garten scheut – oder einem Raum- und Lüftungsreiniger, der für reine Luft in den vier Wänden sorgt. Im Außenbereich erregte ein Microcar Aufsehen, das Jugendliche bereits ab 16 Jahren fahren dürfen. Vorausgesetzt, sie können den Führerschein für einen Motorroller vorweisen und für das Fahrzeug zwischen 10000 und 14000 Euro lockermachen.

Dass die Messe auch in Zeiten der Globalisierung ihre Berechtigung habe, unterstrich der Vorsitzende des Gewerbevereins, Bürgermeister Karl Janson, bei der Eröffnung der Veranstaltung. Das Internet sei zwar eine Konkurrenz für den Einzelhandel, doch dieser sollte seine Chance vor Ort nutzen, die da heißt: Kontakt mit dem Kunden.

Messen, wie sie in Vöhringen bereits zum wiederholten Male stattgefunden haben, könnten Einzelhandel und Gewerbe in der Stadt und ihrer Umgebung nur stärken, so Janson. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen, Armin Brugger, machte deutlich, dass das Internet zwar eine Konkurrenz für die Geschäfte darstelle, die virtuelle Präsentation in den Neuen Medien den Vergleich mit dem direkten Kundengespräch aber nicht standhalten könne. In den Geschäften sei es möglich, ausführliche Information über das gewünschte Produkt zu erhalten und es auszuprobieren. Brugger betonte aber auch, das Internet nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Chance zu nutzen.

21 Bilder So bunt war die Herbstmesse in Vöhringen Bild: Roland Furthmair

Die Vizepräsidentin des Bunds der Selbstständigen, Ulla Widmann-Borst, warf dagegen ein Licht auf die Schwierigkeiten, solche Messen überhaupt zustande zu bringen. Personalmangel mache es manchen Betrieben schwer, Messen zu beschicken. Hinzu kämen volle Auftragsbücher bei den Handwerkern, die oft gar keine Zeit mehr für eine Präsentation bei einer Ausstellung fänden.

Am Eröffnungstag und am gestrigen Sonntag war das Besucherinteresse groß. Das Angebot war vielseitig und reichte von Dirndl in reicher Auswahl und Designermode aus Dänemark bis hin zu Schmuck aus Halbedelsteinen und Brillen für den richtigen Durchblick.

