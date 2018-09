vor 21 Min.

Was es beim Messe-Wochenende zu erleben gibt

Am Wochenende findet in Vöhringen die Herbstmesse „Haus-Familie-Freizeit“ statt. Auf dem Hettstedter Platz geht es diesmal um Camping und Autos.

Von Ursula Katharina Balken

Die Stadt Vöhringen will am kommenden Wochenende mal wieder ihre so oft verborgene Schokoladenseite zeigen. Am Samstag, 29., und Sonntag, 30. September, öffnet die Einkaufs- und Erlebnismesse „Haus-Familie-Freizeit“ im Wolfgang-Eychmüller-Haus ihre Pforten. Sie soll ein buntes Mosaik sein, „das ein offenes Schaufenster unseres örtlichen und regionalen Einzelhandels, des Handwerks, der Dienstleistungen und des Gewerbes werden wird“, sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins, Bürgermeister Karl Janson.

Hettstedter Platz wird von Ausstellern genutzt

Ausrichter der Messe ist die Gesellschaft HSR-Messen mit Sitz im schwäbischen Erbach. Geschäftsführer Hubert Strutz verspricht ein Programm, das ein Mix neuer Technologien für den Hausbau, Dienstleistungen rund ums Energiesparen, Mode, Kosmetik, Schmuck, Handarbeiten, Gesundheit, Wellness und kulinarischer Extras werden wird. Die Herbstmesse wird mit Neuigkeiten auf allen genannten Gebieten aufwarten. Aber auch Freizeitangebote werden offeriert.

So wird nicht nur im Kulturzentrum viel zu sehen sein, auch die Freiflächen auf dem Hettstedter Platz werden von den Ausstellern genutzt. Eine Autoschau und eine Campingausstellung ergänzen das Programm. Ein Auftritt der Cheerleader des Sportclub Vöhringen sorgt außerdem für extra Schwung im Rahmen der Messe. Die Tänzerinnen treten am Samstag um 14 Uhr im Saal des Hauses auf.

Der Eintritt zur Messe ist frei

Bürgermeister Karl Janson sieht in Vöhringen eine lebendige und leistungsstarke Stadt. Neben der Innovationsregion Ulm habe diese Messe ihren berechtigten Platz. „Auch heute kommen den lokalen Ausstellungen eine große Bedeutung zu.“ Ortsansässige Geschäfte und Betriebe könnten nach Angaben des Rathauschefs mit persönlicher Beratung, gutem Service und persönlichem Kontakt mit den Bürgern punkten. „Viele Kunden schätzen dies nach wie vor.“

Die kleinen, oft familiengeführten Betriebe in Vöhringen sicherten Arbeits- und Ausbildungsplätze, sagt Janson. Die Messe – und das schätzt der Gewerbevereinsvorsitzende besonders – zeichne sich vor allem durch die Informationen aus, die der Besucher dort erhalten kann.

Die Ausstellung startet an beiden Tagen um 10 Uhr und endet jeweils um 18 Uhr. Eintritt wird keiner verlangt, Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.

