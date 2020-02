06:01 Uhr

Was im und am Kulturstadel alles entstehen könnte

Die Planungen für die alte Güterhalle am Kellmünzer Bahnhof laufen. Die Frage der Bewirtung ist dabei noch nicht geklärt.

Von Armin Schmid

Malen, basteln, musizieren, backen, mosten und auch töpfern könnte künftig in der alten Güterhalle am Bahnhof in Kellmünz möglich sein. Im Prinzip soll das Gebäude mit der markanten Ziegeloptik in einen Kulturstadel umgewandelt werden. Hinsichtlich der künftigen Nutzung und der Folgekosten gab es auch kritische Stimmen. Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass man hinsichtlich einer Förderung durch die Dorferneuerung zunächst eine Raumplanung samt Raumbuch erstellen und an das Amt für ländliche Entwicklung weitergeben müsse. Diesbezüglich sei es auch erforderlich, dass der Marktgemeinderat genaue Nutzungsmöglichkeiten festlegt, damit das Planungsbüro eine detaillierte Planung samt Kostenschätzung erstellen könne.

Im Keller könnte ein Probenraum entstehen

Hinsichtlich der künftigen Nutzung der Güterhalle gab es zahlreiche Vorschläge. Im Keller könnte ein Jugendraum oder der Probenraum einer Jugendband Platz finden. Kleinere Veranstaltungen mit eigener Bewirtung waren ebenfalls im Gespräch. Ratsmitglied Norbert Zucktriegel gab zu bedenken, dass durch eine Nutzung für Veranstaltungen eine Konkurrenz zu den örtlichen Vereinen und Gastronomien entstehen könnte. Weitere Nutzungsoptionen könnten sich durch musikalische Veranstaltungen, Ausstellungen oder eine Kleinkunstbühne ergeben. Im Außenbereich könnten demnach kleinere Märkte stattfinden.

Finanzielle Belastung für die Kommune

Mehrere Wortmeldungen aus dem Ratsgremium heraus machten deutlich, dass der Unterhalt des künftigen Kulturstadels finanziert werden muss. Dies sei nur durch die Einnahmen aus Vermietungen möglich. Marktrat Thomas Obermüller sah das komplette Vorhaben als kritisch an. Trotz einer in Aussicht gestellten Förderung in Höhe von 80 Prozent käme eine finanzielle Belastung auf die Gemeinde zu und die Folgekosten dürfe man auch nicht vernachlässigen.

Christian Kuhn erkundigte sich nach dem aktuellen Planungsstand. Ratsmitglied Christian Anders berichtete, dass derzeit lediglich eine Vorplanung vorhanden ist. Der Marktgemeinderat habe immer noch die Möglichkeit, das Vorhaben anzupassen oder eventuell ganz abzubrechen. Die Rätegemeinschaft sprach sich bei der Raumplanung für den Kulturstadel einstimmig dafür aus, die genannten Nutzungsarten in das Raumbuch aufnehmen zu lassen. Weitere, nun entstehende Planungsunterlagen sollen dem Ratsgremium vor der Weiterleitung nochmals vorgelegt werden.

