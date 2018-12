vor 33 Min.

Was in Babenhausen 2019 ansteht

Bürgermeister Otto Göppel blickt zum Jahresende in die Zukunft. Von neuen Kitaplätzen bis zur Sanierung der Rechbergstraße – ein Überblick.

Von Sabrina Schatz

Von großen Projekten, die 2018 in Babenhausen umgesetzt wurden, konnte Bürgermeister Otto Göppel in seinem Jahresrückblick nicht berichten. Jedoch kündigte er an, dass die Marktgemeinde ebensolche großen Aufgaben im neuen Jahr anpacken wird. Die Weichen dafür habe der Marktrat in den vergangenen zwölf Monaten gestellt: Das Gremium habe wichtige Überlegungen angestellt und Vorbereitungen getroffen. Zum Beispiel für die Sanierung der Rechbergstraße und dortiger Brücken, welche ursprünglich bereits in diesem Jahr hätte starten sollen, dann aber vertagt wurde. Nun sind die Pläne konkret, im kommenden Frühjahr sollen die Bagger ihre Schaufeln ansetzen. Außerdem stehe die Erweiterung des Gewerbegebiets im Nordwesten auf dem Programm – ebenfalls ein Vorhaben, mit welchem sich der Marktrat seit geraumer Zeit beschäftigt.

Betreuungsplätze sind in Babenhausen knapp

„Aktuell ganz oben auf der Liste steht der Ausbau der Kindertagesstättenplätze“, sagte Göppel. Der Hintergrund: Die vier kommunalen Kindergärten stoßen laut einem Gutachten an ihre Grenzen. Neue Betreuungsplätze sind erforderlich, um den Bedarf in Zukunft decken zu können. „Die Anerkennung von zusätzlichen Plätzen bedeutet nun auch, dass schnellstmöglich Baumaßnahmen folgen müssen“, sagte Göppel. Die Entscheidung, an welchem Standort die Gemeinde bauen will, habe im nächsten Jahr „oberste Priorität“, ebenso die Frage nach einem möglichen Partner.

Ein Grund, weshalb in Babenhausen die Zahl der Kindergartenkinder und der Einwohner im Allgemeinen steigt, ist, dass sich junge Familien dort niederlassen. Am „Weinrieder Feld“ sind keine gemeindlichen Bauplätze mehr frei. Der Marktrat muss daher überlegen, wo weitere Wohnbauflächen ausgewiesen werden können. „Es zeichnet sich ab, dass in Klosterbeuren Grundstücke zu erwerben sind und wir damit den Wunsch der dortigen Interessenten in absehbarer Zeit erfüllen können“, stellte Göppel in Aussicht. Seit längerem fordern Bewohner des Ortsteils, dass neue Bauplätze ausgewiesen werden. Ihre Befürchtung ist, dass andernfalls junge Leute keine Perspektive für ein Eigenheim in Klosterbeuren sehen und wegziehen.

Verbunden mit diesen kommunalen Aufgaben ist die Landespolitik. „Wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich die Beschlüsse der sogenannten schwarz-orangen Koalition im Maximilianeum auswirken“, sagte Göppel mit Blick auf die Landtagswahl, die im Oktober stattfand. Er denke dabei insbesondere an Themen wie Kindergartengebühren, die Eindämmung des Flächenverbrauchs und die Stärkung des ländlichen Raums. Aber auch die Digitalisierung werde die Gemeinden weiterhin begleiten.

„Erfreulich gutes Steueraufkommen“ in Babenhausen

Im Rückblick auf das Jahr 2018 sagte der Bürgermeister, dass Babenhausen ein „erfreulich gutes Steueraufkommen“ habe. Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer sei ein „deutlicher Anstieg auf rund 4,9 Millionen Euro“ zu verzeichnen. Hinzu kamen ihm zufolge 710000 Euro aus der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) und B (bebaute und unbebaute Grundstücke). Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer wird voraussichtlich bei rund 3,6 Millionen Euro liegen.

Überschattet wurde das Jahresende von den drei Sexualdelikten am Babenhauser Badesee und in Egg an der Günz. Der Bürgermeister sprach den Opfern Mitgefühl aus: „Ich hoffe, dass sich solche Verbrechen, wie wir sie in Babenhausen nicht kannten und nicht für möglich hielten, nie mehr wiederholen werden.“ (Lesen Sie mehr zu den Taten: Sexualdelikte: Viele Spuren gesichert ).

