Was ist an der Iller möglich?

Die Stadt Vöhringen gibt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag

In einer Machbarkeitsstudie will die Stadt Vöhringen Ideen untersuchen lassen, die die Iller attraktiver machen sollen. Der Stadtrat stimmte am Donnerstagabend dem Plan der Verwaltung zu, die sich für die Umsetzung der Neuerungen Zuschüsse aus dem Leader-Projekt „Flusslandschaften in Schwaben erleben 2.0“ erhofft.

Zu den konkreten Vorschlägen, die die Studie untersuchen soll, gehört die Möglichkeit einer Hängebrücke, die bereits in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses diskutiert worden war (wir berichteten). Die Brücke sei unabhängig vom endgültigen Standort eine gute Idee, sagte Dieter Brocke ( CSU). Denn so lasse sich eine wichtige neue Verbindung für Radler und Jogger schaffen.

Das Bauwerk werde zwar Geld kosten, doch die Iller sei bei den Vöhringern sehr beliebt und auch für Touristen wichtig, sagte Bürgermeister Michael Neher. „Wichtig ist jetzt, dass wir einen Fuß in das Leader-Projekt reinkriegen“, ergänzte Herbert Walk (CSU).

Neben der angedachten Hängebrücke über die Iller sollen in der Machbarkeitsstudie auch die Anlage von Campingplätzen sowie ein Wasserrad an der Poliere untersucht werden. (ahoi)

