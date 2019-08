vor 35 Min.

Was macht eine Narrenzunft, wenn kein Fasching ist?

Sie verkleiden sich, nehmen an Umzügen teil. Doch auch das restliche Jahr haben die Lacha-Dreggler aus Bellenberg einiges zu tun

Von Felicitas Lachmayr

Wenn Beate Studer im Sommer in ihrem Garten in Vöhringen sitzt, ist Fasching weit weg. Doch in Gedanken dreht sich bei ihr alles um die Lacha-Dreggler. Die Bellenberger Narrenzunft, die sie vor 14 Jahren gründete, ist ihr hölzernes Kind, wie sie sagt. „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht damit beschäftigt bin“, sagt Studer. Denn für die Zunftmeisterin endet die Verantwortung nicht mit dem letzten Umzug am Aschermittwoch.

Nach Fasching geht es an die Ostereier

Gleich nach Fasching steht die Organisation der Ostereiersuche an. 200 Kinder haben in diesem Jahr mitgemacht. Für die Mitglieder der Lacha-Dreggler heißt das: 200 Eier im Wald verstecken. „Da sind wir schon mal zwei Stunden beschäftigt“, sagt Studer. Aber sie macht das gern – für die Kinder und vor allem für Marcel Schrapp aus Vöhringen. Der 16-Jährige ist vom Angelman-Syndrom, einem seltenen Gendefekt, betroffen. Er kann nicht richtig laufen und sprechen, seine Entwicklung ist verzögert.

Seit drei Jahren ist Studer seine Individualbegleiterin in der Lindenhofschule in Senden. Sie füttert ihn, trainiert mit ihm und sammelt Spenden – mit Hilfe der Lacha-Dreggler. Bei der Ostereiersuche kam genug Geld zusammen, um Marcel ein Therapiefahrrad und eine Vibrationsplatte zu kaufen. Beides hilft ihm, seine Koordination zu verbessern. Dass Marcel ein echter Fasnacht-Fan ist, wie Studer erzählt, passt umso besser. Im vergangenen Jahr war der Teenager beim Umzug der Lacha-Dreggler dabei, Ende August wird er als Ehrenmitglied in die Zunft aufgenommen.

„Narrenzünfte haben keinen guten Ruf“, sagt Studer. Sie würden mit Party und Alkohol verbunden. Doch wie in jedem anderen Verein ginge es auch bei den Narren um mehr. Studer ist es wichtig, dass sich der Verein sozial engagiert und Traditionen pflegt. Seit 13 Jahren organisieren die Lacha-Dreggler immer in der ersten Woche im Oktober das Rübenfest in Bellenberg. Kinder und Erwachsene treffen sich dann auf dem Festplatz und schnitzen Figuren aus frischen Rüben. Gebastelt wird mit allem, was der Herbst zu bieten hat. Mit den verzierten Rüben ziehen die Kinder abends durch Bellenberg. Die Lacha-Dreggler haben einen Landwirt ausfindig gemacht, der für sie die Rüben anbaut. Das Fest hat mittlerweile Tradition. 130 Kinder haben im vergangenen Jahr mitgemacht, anfangs waren es 40. Auch vereinsintern gibt es das ganze Jahr etwas zu organisieren – die Wanderung von Vöhringen nach Bellenberg am ersten Mai, den Sommerausflug, Treffen mit anderen Narrenzünften. Mindestens einmal im Monat kommt der Vorstand zusammen. „Es darf nicht nur ein Hobby sein“, sagt Studer. „Man muss mit Leidenschaft dabei sein.“

Je näher die Faschingszeit rückt, desto stressiger wird es

Je näher die Faschingszeit rückt, desto stressiger wird es. Bis zu 250 Anfragen für Umzüge und Veranstaltungen erreichen die Lacha-Dreggler. „Teilgenommen haben wir dieses Jahr an 30“, sagt Studer. Früher habe sie mit Fasching nicht viel am Hut gehabt. Erst als sie für eine Freundin Kostüme nähte und selbst hineinschlüpfte, wusste sie: „Ich bin Hästrägerin.“

Was den Fasching angeht, hat Studer eine klare Linie: „Wenn ich Brauchtum lebe, dann richtig.“ Für sie bedeutet das, kaum Alkohol vor den Umzügen und eine strikte Kleiderordnung. Das Vereinswappen muss sitzen, die Anzahl an bunten Haarsträhnen an den Masken muss stimmen, kein Stück Haut darf zu sehen sein. „Ein Fußballer darf auch keine gelbe Stulpe tragen, wenn alle anderen grüne tragen“, sagt Studer. Und überhaupt, wenn von Fasching die Rede ist, kann die Zunftmeisterin nur den Kopf schütteln: „Bei uns heißt das Fastnacht. Und es gibt keine Kostüme, sondern Häs.“

