Was soll ich werden? Babenhauser Schüler erkunden Betriebe auf digitalem Weg

Babenhauser Mittelschüler sollen Betriebe kennenlernen. Wie funktioniert so eine "Erkundung" virtuell?

Plus Wie können Schüler in Corona-Zeiten mit Firmen in Kontakt kommen? Die Mittelschule Babenhausen hat dafür eine Lösung gefunden.

Von Fritz Settele

Betriebserkundungen, Berufsinformationstage, der Ehrenamtstag und vor allem mehrtägige Praktika gehören zum schulischen Alltag auch an der Mittelschule Babenhausen. Doch wie soll das in diesem Jahr angesichts des Lockdowns funktionieren? Klassenlehrer Roland Wachter, der an der Mittelschule für Maßnahmen zur Berufsorientierung zuständig ist, fand einen Weg. Zusammen mit sieben heimischen Betrieben organisierte er einen digitalen Betriebserkundungstag.

Schülerinnen und Schüler aus Babenhausen beteiligten sich teilweise im Präsenzunterricht am digitalen Betriebserkundungstag. Bild: Fritz Settele

Die ersten Kontakte fanden mit den Babenhauser Partnerfirmen SFB, Dilo und Kößler statt. Dabei wartete auf Roland Wachter einiges an Arbeit, zumal es anfangs noch nicht feststand, ob zum Zeitpunkt der Betriebserkundung Präsenzunterricht oder Homeschooling angesagt ist. Am Ende musste eine Mischform erarbeitet werden, schaltete sich doch über die Hälfte der Siebt-, Acht- und Neuntklässler von zu Hause aus zu. Rektorin Catharina Freudling ist froh über die digitale Ausstattung der Schule, für die der Schulverband viel Geld in die Hand genommen habe. Diese hatte sich hier äußerst positiv bemerkbar gemacht.

Digitale Berufserkundung: So lief das Projekt in Babenhausen

So stand diesem Pilotprojekt, an dem sich knapp 200 Mittelschülerinnen und -schüler beteiligten, nichts im Weg. Die Babenhauser Elektronikfirma ETB, die Oberschönegger Molkerei Ehrmann und aus Erkheim die Firmen Baufritz und Arndt kamen hinzu. Beteiligt war aber auch die Agentur für Arbeit, die unter anderem Arbeitsmaterial zur Verfügung stellte. Mit viel Aufwand hatten die Firmen ihre Präsentationen erstellt. Meist kamen dabei Azubis aus den jeweiligen Firmen zum Einsatz.

Für die Fragerunden hatten die Schülerinnen und Schüler persönliche Fragen schriftlich eingereicht. Dabei ging es nicht nur um Verdienst, Ausbildung und Aufstiegsmöglichkeiten. So wollten Schüler beispielsweise bei der Firma Ehrmann wissen, wie sie es mit Recycling hält, aber auch, wie die Arbeitswelt unter Corona aussieht. Fragen zur Gründungsidee, Standorten oder Kundenstamm wurden ebenfalls beantwortet.

Roland Wachter zeigte sich positiv überrascht, wie gut dieser Betriebserkundungstag über die Bühne ging. Die „aus der Not geborene Schuleinheit“ habe auch technisch hervorragend geklappt. Jetzt werden die Ergebnisse klassenintern ausgewertet. Doch für Wachter ist klar: Eine Digitalveranstaltung kann die Erkundung vor Ort nur teilweise ersetzen. Deshalb freute er sich darüber, dass die beteiligten Firmen Praktikumsplätze anbieten, sobald die Corona-Lage dies wieder zulasse.

