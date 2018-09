07:02 Uhr

Was wäre wenn Jugendliche im Landkreis wählen dürften?

Bei der Landtagswahl dürfen im Landkreis Neu-Ulm heuer auch Jugendliche wählen. Das Projekt soll auch das Interesse an Politik wecken.

Von Jonathan Mayer

Wählen, das dürfen eigentlich nur Erwachsene. In Deutschland muss man dafür mindestens 18 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger sein. Das gilt auch für die Landtagswahl in Bayern. Doch diesmal ist es anders: Denn in vielen Teilen des Landes dürfen heuer auch Kinder und Jugendliche im Rahmen der U18-Wahl ihre Stimme abgeben. So auch im Landkreis Neu-Ulm. Hier beteiligen sich der Kreisjugendring und das Landratsamt an dem Projekt. Und so läuft die Wahl ab:

Wenn die Erwachsenen am 14. Oktober an die Wahlurnen treten, werden die Jugendlichen schon abgestimmt haben. Denn für sie ist der Wahltermin bereits am kommenden Freitag, 5. Oktober. Dann sind zwei mobile Wahllokale im Landkreis unterwegs, wie es vonseiten des Landratsamtes heißt. Sie machen an sechs verschiedenen Orten in drei Städten Halt: Illertissen, Vöhringen und Weißenhorn.

Die mobilen Wahlstationen haben alles im Gepäck, was es für eine ordentliche Wahl braucht: Kabinen, Wahlurnen und Stimmzettel. Letztere sind laut des Pressesprechers des Landratsamtes in Neu-Ulm, Jürgen Bigelmayr, nahezu identisch mit den Stimmzetteln, auf denen die Erwachsenen ihr Kreuz machen. Zur Wahl stehen für die Jugendlichen die gleichen Kandidaten und Parteien wie für die Erwachsenen auch.

Doch im Vergleich zur echten Wahl gibt es einen wichtigen Unterschied: Die Ergebnisse der U18-Wahl haben keinen Einfluss auf die spätere Stimmenverteilung im Landtag. Trotzdem seien die Kreuze der Kinder und Jugendlichen wichtig, sagt Bigelmayr. Denn durch die Jugendwahl werde deutlich, ob sich junge Menschen überhaupt für Politik interessieren und zu welchen Parteien sie tendieren. Und auch wenn die Stimmen nicht zählen, so verspricht er: „Die Ergebnisse landen nicht im Mülleimer.“ Im Landratsamt werde man sich die Zahlen ansehen und eventuell sogar die Angebote für Jugendliche anpassen.

Der Landkreis will mit der Jugendwahl laut Bigelmayr vor allem eines: Das Interesse junger Menschen an Politik und Demokratie wecken. „Wir wollen damit zeigen, dass Demokratie kein System ist, das weg soll“, sagt er. Deshalb habe es in einigen Schulen und Jugendbüros vorab bereits unterschiedliche Workshops und Infoveranstaltungen zum Thema Wahlen gegeben.

Der Wahltag im Überblick:

Allgemeines: Am Freitag, 5. Oktober, können Kinder und Jugendliche ihre Stimme bei der U 18-Landtagswahl abgeben. Möglich ist das in insgesamt drei Städten im Landkreis. Vormittags sind die Schulen dran, nachmittags die Jugendhäuser.

Zeitplan: vormittags: Von 8.30 bis 9.30 Uhr ist die Stimmabgabe an der Uli-Wieland-Mittelschule in Vöhringen möglich. Danach, von 10 bis 11.30 Uhr, an der Erhard-Vöhlin-Mittelschule in Illertissen und von 12.10 bis 13 Uhr an der Städtischen Realschule in Weißenhorn. nachmittags: Von 13.30 bis 14.30 Uhr stehen die mobilen Wahllokale am Jugendhaus in Weißenhorn und von 16.15 bis 17 Uhr am Marktplatz in Illertissen. Letzte Station ist das Jugendhaus in Vöhringen von 17 bis 18 Uhr.

