vor 31 Min.

Was wird in der Aussegnungshalle gespielt?

Ein Flügel und eine elektronische Orgel standen zur Wahl. Gekauft wird nun ein E-Piano. Wie es dazu kam.

Von Jens Carsten

Laut, klar und dem Anlass angemessen: So soll bei Trauerfeiern die Musik in der neuen Aussegnungshalle in Illertissen erklingen. Mit welchem Musikinstrument das am besten zu bewerkstelligen sein könnte, darum ging es kürzlich in einer Sitzung des Bauausschusses. Flügel oder elektrische Orgel?, lautete die Frage. Die Antwort: keines von beiden. Die Räte einigten sich nach eingehender Diskussion darauf, ein E-Piano zu kaufen. Ebenso wie weitere Ausstattungen. Dazu gehören zwei Kühlkatafalke, in denen Leichname aufgebahrt werden können, und eine Leinwand samt Beamer. Hier ein Überblick.

Musik: Ein Flügel sei vielseitig einsetzbar, denn auf ihm könnten, anders als auf einer Orgel, nicht nur klassische Stücke sondern auch Rock- und Poplieder gespielt werden: Diese Auffassung vertrat Rat Ansgar Batzner (Freie Wähler). Moderne Musik sei bei Trauerfeiern heutzutage immer häufiger zu hören. Die Kosten für eine Wartung des Flügels seien deshalb „vertretbar“. Hier war man von Seiten der Stadtverwaltung von einigen hundert Euro pro Jahr ausgegangen – denn der Flügel sei in der Halle großen Temperaturschwankungen ausgesetzt und müsse deshalb wohl regelmäßig gestimmt werden. Für viele Räte war das ein Nachteil gegenüber der Orgel. Erst recht, als Ratskollege Günther Miller (CSU), seines Zeichens Musiklehrer, seine Überlegungen mitteilte. Im Winter kalt, im Sommer heiß: Bei diesen „extremen Gefällen“ befürchtete der Experte nach wenigen Betriebsjahren einen „Bruch des Resonanzbodens“ und damit einen Totalschaden, des etwa 12000 Euro teuren (gebrauchten) Flügels. Eine laut Schätzung der Stadtverwaltung etwa ebenso teure Elektroorgel sei unempfindlicher und qualitativ ähnlich gut, so Miller.

Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) sagte, es gehe darum, würdig Abschied nehmen zu können – ohne ständiges Bangen, ob der Flügel gehe oder nicht. Ähnlich sah das Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU): Es würden nach jeder Trauerfeier ärgerliche Anrufe im Rathaus eingehen. Rat Ansgar Bauer (Freie Wähler) war dagegen für ein elektronisches Klavier (E-Piano): Das könne nämlich „jeder Zweite spielen“, und eine E-Orgel habe sich einst in der Auer Kirche „verheerend angehört“. Fraktionskollege Clemens Jans stellte fest, dass es jene Instrumente auch in „ansprechender Optik“ gebe. Die Räte beschlossen, ein E-Piano anzuschaffen, in „Flügeloptik“, wie es hieß. Die Kosten dafür wurden auf 6000 bis 7000 Euro beziffert. Bei Bedarf könne man immer noch „nachrüsten“, sagte Bürgermeister Eisen.

Kühlraum: In der Aussegnungshalle sind drei Räume für Aufbahrungen vorgesehen, zunächst sollen zwei davon ausgestattet werden. Bis zuletzt hatte die Stadt eine „Klimatruhe“ verwendet, sagte Klaus Herrmann, der im Rathaus unter anderem für das Friedhofswesen zuständig ist. Das Gerät sei allerdings recht störungsanfällig und es bilde sich Kondenswasser. Ein Katafalk hingegen sei oben geöffnet, erzeuge keine Geräusche und keine Abwärme. Die Räte befanden das als zeitgemäß und beschlossen, zwei zu kaufen. Der Preis liegt insgesamt bei rund 23300 Euro.

Leinwand: Weil die meisten Menschen in der Region christlichen Glaubens sind, soll in der Halle ein Kreuz hängen. Um auch Bürgern anderer Religionen die Benutzung zu ermöglichen, wird eine Leinwand eingebaut, die vor dem fest montierten Symbol heruntergelassen werden kann. Zur Diskussion stand auch ein abnehmbares Kreuz – diese Idee wurde allerdings verworfen. Einen Grund dafür nannte Rätin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne): Bei einer mobilen Version bestehe die Gefahr, dass das Kreuz während einer Trauerfeier umfällt.

Themen Folgen