Was wissen Sie von Illertissen, Mr. Google?

Die Suchmaschine wird 20 Jahre alt. Viele Menschen nutzen sie regelmäßig. Auch wenn es um die Region geht. Hier ein Blick auf die häufigsten Fragen.

Von Sabrina Schatz

Tasten tippen, ein paar Mal klicken, schon spuckt die Online-Suchmaschine eine Antwort auf jede noch so ungewöhnliche Frage aus. Die bekannteste Website dieser Art wird in dieser Woche 20 Jahre alt: Google. (mehr dazu lesen Sie hier: Die Suchmaschine Google wird 20 Jahre alt ). Wir haben uns einmal angeschaut, welche Fragen die Nutzer in den vergangenen zwölf Monaten umtrieb, wenn sie nach Illertissen, Vöhringen, Neu-Ulm oder Babenhausen suchten.

Vor allem die jeweilige Lage der Orte scheint viele Internetnutzer – die User – zu interessieren. Wie weit ist Vöhringen von Ulm entfernt? In welchem Landkreis – und überhaupt, in welchem Bundesland – liegt Illertissen? Vielleicht wegen des geplanten Nuxits taucht auch folgende Suchphrase auf: „Wozu gehört Neu-Ulm?“ Neben der Einwohner- und Postleitzahl widmen sich die Anfragen außerdem erstaunlich oft der Höhe, auf der die jeweiligen Orte liegen. Ob die Google-Nutzer bei uns Berge erwarten? Da müssen wir sie enttäuschen. Höhenluft können sie hier nicht schnuppern, auch wenn Babenhausen bereits zum Allgäu gehört.

Die Wirtschaft in der Region ist ebenfalls ein Thema: „Wie viele Mitarbeiter hat Evobus Neu-Ulm?“, wird häufig gegoogelt. Und dann gibt es da noch das Unternehmen Wann in Vöhringen, das gleich dreimal in der Liste auftaucht – in Kombination mit den Schlüsselworten Plattentechnik, Rudolf und Interior.

Illertissen: Viele Suchfragen bei Google gelten dem FV Illertissen

Viele der Illertisser Suchanfragen gelten dem Fußballverein, dem FVI. Unklarheit herrscht demnach darüber, in welcher Liga der Verein spielt, glaubt man dem Ranking. Auch die Wortkombination „Wer wird Millionär Illertissen“ wurde häufig eingetippt – offenbar in Erinnerung an Steffen Böhmetzrieder, der im Juni an der Quizsendung im TV teilnahm und 16000 Euro absahnte. Mehr Aufmerksamkeit als der Gewinn erregte damals allerdings, dass der Offizier aus der Vöhlinstadt den Lieblings-Fußballverein der Kanzlerin verriet, der da lautet: FC Bayern München.

Babenhausen stiftet im Ranking Verwirrung: Handelt es sich um die Stadt in Hessen oder die Marktgemeinde in Schwaben? So lässt sich die häufig eingegebene Suchphrase „Babenhausen wo liegt das“ nicht ganz eindeutig beantworten. Dasselbe gilt für die Frage, welche Städte sich in der Nähe von Babenhausen befinden. Und auch die Firma Continental sucht man in der Unterallgäuer Gemeinde vergebens.

Bleiben letzte beliebte Fragen zu klären – und die hat sich wirklich jeder schon einmal gestellt, wenn das Wochenende näher rückte: Was tun in Illertissen? Und: Wohin heute im Landkreis Neu-Ulm? Am Samstag und Sonntag kennen wir auch ohne Google die Antwort: zur Gartenlust.

