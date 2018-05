08:00 Uhr

Wasser Marsch in Witzighausen

Über zahlreiche Besucher haben sich die Witzighauser Feuerwehrleute bei ihrem Tag der offenen Tür am Sonntag gefreut.

Bei der Feuerwehr im Sendener Ortsteil wurde ordentlich was weg gepumpt. Dank neuester Technik.

Über zahlreiche Besucher haben sich die Witzighauser Feuerwehrleute bei ihrem Tag der offenen Tür am Sonntag gefreut. Die größte Attraktion war dabei der Blick ins Innere des erst im vergangenen Herbst neu angeschafften Einsatzwagens samt modernster Technik. Rund 300000 Euro wurden da investiert. Zur Ausrüstung des Wagens gehört, wie auch hier auf unserem Bild zu sehen ist, eine kraftvolle Pumpe mit Behältern für jeweils 3000 Liter Wasser. Diese werden bei Bedarf als Zwischenspeicher eingesetzt. Die Pumpe beobachteten die Besucher in Aktion, während andere mit der Drehleiter in die Höhe fuhren. Auch für ein Kinderprogramm und Bewirtung war gesorgt.