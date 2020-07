vor 35 Min.

Wechsel im Lions-Club

Johann Kreuzpointner ist nun Präsident in Babenhausen

Ein Wechsel ist kürzlich im Lions-Club Babenhausen-Fuggermarkt erfolgt: Die bisherigen Amtsinhaber übergaben die Führung an die Vorstandsmitglieder des neuen Lions-Jahres, das bis Juni 2021 dauert. Neuer Präsident ist Johann Kreuzpointner. Er hatte den Club 2020 bisher bereits kommissarisch geführt. Gewählt wurde er im Rahmen einer Mitgliederversammlung, die wegen der Corona-Beschränkungen virtuell stattfand.

Kreuzpointner stellte ein Halbjahresprogramm vor, das Besichtigungen, Vorträge und die bewährte Christbaum-Aktion am Babenhauser Weihnachtsmarkt umfasst. Der traditionelle Bücherverkauf am Gallusmarkt falle leider dem Coronavirus zum Opfer. Stattdessen plant der Lions-Club im Herbst eine Pflanzaktion an einem Feuchtbiotop in der Umgebung. Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Präsidenten bestand in einer Spendenübergabe im Namen des Lions-Hilfswerks. Der Reinerlös des Frühjahrskonzerts in Höhe von 1000 Euro kommt zu gleichen Teilen der Kartei der Not und der Renovierung der Pfarrkirche St. Andreas zugute. (az)

