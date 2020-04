12:43 Uhr

Wegen Corona: Aus für die Kulturtage

Die Veranstaltungsreihe kann heuer nicht stattfinden. Aber es gibt eine Möglichkeit, das Geld für bereits gekaufte Karten zurückerstattet zu bekommen.

„Jetzt ist es doch soweit! Wir müssen schweren Herzens unsere Kulturtage absagen“: Diese Zeilen haben am Donnerstag unsere Redaktion erreicht. Claudia Schäfer, die das Orga-Team leitet, gab damit die Absage der Babenhauser Veranstaltungsreihe „Kultur rund ums Schloss“ bekannt, die Ende April starten und bis weit in den Juni hinein dauern sollte. Bis zuletzt hatte sie gehofft. Doch das Coronavirus und damit zusammenhängende Einschränkungen des öffentlichen Lebens machen der Planung, die seit Monaten läuft, einen Strich durch die Rechnung.

Was das für die Besucher bedeutet, die sich schon auf Musik, Kabarett, Schauspiel & Co. gefreut haben? „Diejenigen, die bereits Karten für Veranstaltungen gekauft haben, erhalten den Betrag selbstverständlich zurückerstattet“, kündigt Claudia Schäfer an. Sie bittet darum, die Karten unter Angabe der Adresse und Bankverbindung an folgende Adresse zu schicken: Markt Babenhausen, zu Händen Claudia Schäfer, Marktplatz 1, 87727 Babenhausen. Möglich sei es auch, die Karten mit lesbarer Platz-Nummer (bei Platzkarten) einzuscannen und ebenfalls mit Angabe der genannten Daten per E-Mail an claudia.schaefer@babenhausen.org zu senden. (stz)

