11:00 Uhr

Wegen Corona: Feuerwehren sagen Übungen und Versammlungen ab

Auch die Feuerwehren im Landkreis Neu-Ulm beschäftigt das Coronavirus. Zuerst wurden nur Übungen abgesagt - jetzt sollen auch Dienstversammlungen verschoben werden.

Von Rebekka Jakob

Das Auftreten des Coronavirus wirkt sich auch auf die Arbeit der Feuerwehren aus: In Altenstadt und Illertissen ist die Modulare Truppausbildung komplett abgesagt worden. Wie die Feuerwehr Altenstadt gestern bekannt gab, sollte der Lehrgang ursprünglich vom 10. bis 31. März stattfinden. In der momentanen Situation gehe jedoch die Gesundheit der Feuerwehrleute und Anwärter vor, damit diese rund um die Uhr einsatzbereit sein können.

Bis 19. April finden keine Lehrgänge der Feuerwehren statt

Doch die Einschränkungen für die Arbeit der Feuerwehren durch das Virus gehen noch weiter. Kreisbrandrat Bernhard Schmidt hat am Dienstagabend aufgrund der aktuellen Entwicklung der SARS-CoV-2-Epidemie und einer Empfehlung des Gesundheitsdienstes bei der Regierung von Schwaben eine Dienstanweisung an alle Feuerwehren des Landkreises Neu-Ulm beziehungsweise eine Empfehlung an die Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises heraus gegeben. Demnach werden sämtliche Ausbildungsveranstaltungen und Lehrgänge auf Landkreisebene bis einschließlich 19. April abgesagt. Alle Lehrgänge und die Frühjahrsschulung werden in Abhängigkeit der Entwicklung der Lage zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, so Schmidt. Der Einsatzbetrieb werde selbstverständlich in vollem Umfang gewährleistet.

Dienstversammlungen der Feuerwehren sollen verschoben werden

Mitglieder der Kreisbrandinspektion - dazu zählen Kreisbrandinspektoren, Kreisbrandmeister und Fachberater, dürfen bis einschließlich 19. April 2020 an keinen Dienstversammlungen, größeren Übungen und vergleichbaren Veranstaltungen teilnehmen. Doch diese Versammlungen könnten ohnehin ebenfalls verschoben werden.

Der Kreisbrandrat empfiehlt den Städten, Märkten, Gemeinden und Feuerwehren im Landkreis dringend, bis einschließlich 19. April 2020 alle Dienstversammlungen, größere Übungen und vergleichbare Veranstaltungen zu verschieben. Unter anderem sind in den kommenden Tagen Sitzungen der Feuerwehr Biberachzell, Rennertshofen, Au und Weißenhorn geplant - aus Weißenhorn kam bereits die Absage der Versammlung.

Auch im Alb-Donau-Kreis sagt die Feuerwehr Veranstaltungen ab

Auch in Illertissens Nachbarstadt Dietenheim im Alb-Donau-Kreis (Baden-Württemberg) gelten für die Feuerwehren ähnliche Regelungen. Sämtliche Ausbildungs- und Übungsdienste, sonstige im Zusammenhang mit der Feuerwehr stehende Veranstaltungen sowie nicht dringliche Sitzungen müssen bis voraussichtlich 19. April 2020 ausgesetzt werden. Ausbildungen auf Landkreisebene wurden seitens des Landratsamtes ebenfalls zwischenzeitlich gestoppt oder sind abgesagt. "Einsatzkräfte, welche über grippe- oder grippeähnliche Symptome klagen, sollen während dieser Zeit an Einsätzen nicht teilnehmen und den Abteilungskommandanten oder Feuerwehrkommandanten zeitnah informieren", so Dietenheims Stadtbrandmeister Stefan Pistel.

