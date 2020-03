vor 4 Min.

Weiherstraße: Ausbau kostet mehr

Die Kellmünzer Weiherstraße soll ausgebaut werden. In diesem Zuge sollen am Wertstoffhof vernünftige Halteflächen für Autos entstehen.

Die Kosten für das Projekt sind gestiegen. Der Kellmünzer Marktrat vertagt die Haushaltsberatungen

Von Armin Schmid

Die Kellmünzer Weiherstraße , die von der Illertalstraße zum Steinweg führt, ist unvermutet in den Mittelpunkt gerückt und hat zu einer Vertagung der Haushaltsberatung geführt. Grund sind die Kosten für den Straßenausbau , die nun im Bereich von 636000 Euro liegen sollen. Im Haushaltsplan waren bisher 239000 Euro für die Arbeiten eingestellt. Hinzukommt, dass die Zeit drängt.

Die Fristen für Straßenausbauten ändern sich

Die Fristen für die endgültige Herstellung von Straßenausbauten und das Erheben von Erschließungsbeiträgen ändern sich. Die Erschließung und der Straßenausbau in dem 360 Meter langen Straßenstück müssen bis März 2021 abgerechnet sein. Vorhandene Mängel an der Weiherstraße betreffen eine unzureichende Straßenentwässerung und einen zu schmalen, teilweise nicht vorhandenen Gehweg.

Die Maßnahme selbst wird sich laut Planung in zwei Bauabschnitte aufteilen. Das erste Teilstück, von der Illertalstraße her gesehen, soll dem Autoverkehr vorbehalten bleiben und durch Straßenverengungen verkehrsberuhigt werden. Teilweise sollen Parkbuchten den Verkehr bremsen. Bürgermeister Michael Obst sagte, dass sich dann der eine oder andere Autofahrer dazu entschließen wird, über den Steinweg aus dem Ort zu fahren.

So soll der Ausbau ablaufen

Im zweiten Bauabschnitt vom Steinweg her gesehen soll Begegnungsverkehr mit Lastwagen ermöglicht werden. Letztlich soll die Weiherstraße auch einen durchgehenden Gehweg erhalten. Marktrat Christian Anders betonte, dass es im Bereich des Wertstoffhofs Parkflächen oder die Möglichkeit zum Überfahren des Gehwegs geben müsse. Während der Öffnungszeiten würden in diesem Bereich viele Autos abgestellt. Dass die Autos auf der Straße parken, sei nicht hinnehmbar und führe zu Verkehrsbehinderungen. Rat Mathias Gestle sprach sich ebenfalls für ausreichende Parkflächen aus. Aus dem Ratsgremium heraus gab es den Vorschlag, Fläche auf der gegenüberliegenden Seite des Wertstoffhofs für einen ausreichenden Parkstreifen anzukaufen. Michael Obst meinte, dass dies einen Versuch wert sei. Allerdings gebe es Zeitdruck. Ende April solle die Ausschreibung auf den Weg gebracht werden. Baubeginn solle im Juni oder Juli sein. Das Bauende ist im Dezember 2020 vorgesehen. Um Erschließungskosten an Anlieger weitergeben zu können, soll die Abrechnung noch im Januar 2021 erfolgen. Das Ratsgremium befürwortete die Entwurfsplanung einstimmig.

Die Ausbaukosten haben sich verdoppelt

Kämmerin Claudia Pfisterer betonte, dass angesichts der Gesamtkosten in Höhe von 636000 Euro eine Vertagung der Haushaltsberatung sinnvoll wäre. Mehrere Parameter würden sich stark verändern. Marktrat Christian Anders nannte es happig, dass sich die Ausbaukosten im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von 239000 Euro mehr als verdoppelt haben. Letztlich seien das rund 400000 Euro mehr. Das Ratsgremium stimmte einer Vertagung der Haushaltsberatung zu und will die Vorlage eines geänderten Haushaltsentwurfes abwarten.





