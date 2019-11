vor 24 Min.

Weihnachtsdorf eröffnet in Bellenberg

Was beim Adventsmarkt auf dem Festplatz geboten ist

Zum ersten Adventswochenende öffnet in Bellenberg auf dem Festplatz der Weihnachtsmarkt. Für zwei Tage verwandelt sich der Parkplatz an der Turn und Festhalle in ein Weihnachtsdorf. Es wird von den Bellenberger Vereinen aufgebaut. Thorben Hanke übernimmt die Organisation. Neben Bastelarbeiten, Holzhandwerk und Geschenkideen bietet der Markt ein breites Speise- und Getränkeangebot, „wie es auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen darf“, so Organisator Hanke. Beim Duft von Glühwein und Feuerwurst sollen sich die Besucher auf die Adventszeit einstimmen können.

Um 14 Uhr wird der Bellenberger Weihnachtsmarkt eröffnet. Ab 14.30 Uhr tragen die Kinder des Bellenberger Kindergartens Guter Hirte einige Lieder vor. Gegen 15.15 Uhr schaut der Nikolaus in Begleitung von Knecht Ruprecht vorbei. Um 17 Uhr treten die Music Kids Bellenberg und die Happy Chrismas Singers auf. Um 20 Uhr schließt der Weihnachtsmarkt.

Ab 14 Uhr sind die Pforten des Weihnachtsdorfes wieder für Besucher geöffnet. Um 16 Uhr unterhält die Jugendkapelle BAB. Gegen 19 Uhr klingt der Adventsmarkt gemütlich aus. (lor)