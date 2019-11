vor 3 Min.

Weihnachtsmarkt Illertissen 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm

Der Weihnachtsmarkt in Illertissen findet an den ersten beiden Wochenenden im Advent statt.

Der Weihnachtsmarkt in Illertissen 2019 öffnet demnächst seine Türen. Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm - hier erfahren Sie mehr zum besinnlichen Markt.

Der Illertisser Weihnachtsmarkt bietet 2019 neben geschmückten Buden wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm an. Er findet an den ersten beiden Adventswochenenden statt - beginnt also am 29.11.2019. Mit dem Weihnachtsmarkt wird der Platz zwischen dem Rathaus in Illertissen und der historischen Schranne in eine besinnliche Stimmung getaucht. Besucher können sich nicht nur auf regionale Spezialitäten, sondern auch Theaterstücke und Konzerte freuen. Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm - lesen Sie hier alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Illertissen.

Illertisser Weihnachtsmarkt 2019 im Kreis Neu-Ulm: Start und Öffnungszeiten

Vereine und lokale Gastronomiebetriebe verwöhnen die Besucher auch in diesem Jahr mit Spezialitäten und Waren. Die Öffnungszeiten sind von Tag zu Tag verschieden. Hier der Überblick:

Freitag von 16.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Samstag von 15.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Sonntag von 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Kreis Neu-Ulm: Weihnachtsmarkt Illertissen 2019 - Programm im Überblick

Am zweiten Adventswochenende stattet der Nikolaus dem Rathaus einen Besuch ab. Was auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt 2019 sonst noch geplant ist, sehen Sie hier:

Freitag, 29.11.2019

17.00 Uhr – Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den Ersten Bürgermeister Jürgen Eisen und die Rottumtaler Alphornbläser

18.30 Uhr – Musikkapelle Betlinshausen

19.00 Uhr – Vernissage zur Jahresausstellung des Kunstzirkels in der Schranne

Samstag, 30.11.2019

17:00 Uhr – Jugendkapelle und Stadtkapelle Illertissen

Sonntag, 01.12.2019

17.00 Uhr – Musikkapelle Au/ Iller

Freitag, 06.12.2019

19.00 Uhr – Jedesheimer Musikanten

Sonntag, den 08.12.2019

15.30 Uhr – Puppentheater Schlabbergosch mit dem Stück "Kasperl und der kleine Engel" in der Schranne

16.30 Uhr – Besuch des Heiligen Nikolaus mit seinen Helfern am Eingang des Rathauses

17.30 Uhr – Musikvereinigung Tiefenbach

Der Weihnachtsmarkt in Illertissen findet in diesem Jahr zum 23. Mal statt. Weitere Infos zu Märkten in der Region gibt es in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

