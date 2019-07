vor 43 Min.

Weil der Fahrer greift ans Radio kracht es auf der A7

Wegen des Unfalls musste die Autobahn voll gesperrt werden.

Gekracht hat es am Montagmorgen auf der A7 bei Bellenberg: Dabei wurde ein Mann verletzt. Wie die Autobahnpolizei Memmingen nun mitteilt, waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Beamten beanstandeten zudem den Wagen des Unfallverursachers – der hatte möglicherweise keinen Versicherungsschutz. Die Ermittlungen dazu dauern jedoch noch an, hieß es am Dienstag auf Nachfrage.

Beifahrer muss ins Krankenhaus

Der Zusammenstoß ereignete sich auf Höhe von Bellenberg: Ein Auto, ein Kleinbus mit Anhänger und ein Sattelzug fuhren in Richtung Süden. Bei der Bedienung seines Radios verlor der 23-jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Danach stieß er gegen den Lastwagen und dann erneut gegen die Schutzplanke. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde der Kleinbus beschädigt.

Der Beifahrer im Auto erlitt Verletzungen an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden, um die Trümmerteile zu entfernen.

Die Polizei stellte fest, dass der Wagen des Verursachers zur Entstempelung ausgeschrieben war. Unklar sei, ob der Eintrag aktuell ist, so die Autobahnpolizei. (az, caj)

