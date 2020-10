vor 51 Min.

Weil der Motor lief: Mann geht auf Autofahrerin in Illertissen los

Eine Autofahrerin hatte den Motor ihres Wagens laufen lassen, während sie beim Bäcker war. Einem Mann passte das nicht. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Ein Streit wegen eines laufenden Motors ist in Illertissen eskaliert. Nach Angaben der Polizei war eine 32-Jährige am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr, zu einer Bäckereifiliale in der Memminger Straße zum Einkaufen gefahren. Während des Einkaufs ließ sie den Motor ihres Wagens laufen. Dies missfiel einem bislang unbekannten Mann. Er wollte die 32-Jährige, als sie bereits wieder losgefahren war, zur Rede stellen.

Laufender Motor stört unbekannten Passanten

Der Unbekannte schlug mit der Hand gegen das Auto und es entwickelte sich ein Streitgespräch, berichtet die Polizei. In dessen Verlauf schlug der Mann nach der Frau, die dem Schlag jedoch ausweichen konnte und somit unverletzt blieb. Hierauf war die Auseinandersetzung beendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (az)

