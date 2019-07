vor 37 Min.

Weinried: Sie sind stolz, Schola-Kinder zu sein

Den Weinrieder Chor gibt es schon seit 40 Jahren. Seit seiner Gründung sangen schon 120 Mädchen und Buben im Chor. Wie alles begann.

Sichtlich stolz stehen die Mädchen und Buben der Schola vor dem Altarraum der Pfarrkirche St. Laurentius in Weinried. „Wir sind Gottes Kinder“, singen sie mit kräftigen Stimmen zur Begleitung von Gitarre und Flöte. Unter Regie von Marianne Heisig hat der Kinderchor während der vergangenen Wochen fleißig für diesen Auftritt geübt. Gemeinsam mit zahlreichen Kirchenbesuchern feiern die Kinder in einem Gottesdienst das 40-jährige Jubiläum ihrer Laurentius-Schola.

Erst sangen nur Mädchen im Chor

„Es ist schön, wenn Kinder ihre Stimmen zur Ehre Gottes erklingen lassen“, sagt Pfarrer Joachim Dosch. Sein Dank gilt auch der Chorleiterin, die dieser quicklebendigen Schar regelmäßig ihre Zeit widme. Ein Jahr nachdem er als Pfarrer nach Weinried gekommen war, habe er gemeinsam mit Gerda Nägele die Schola gegründet, erzählt Dosch. Zunächst sangen nur Mädchen mit, später wurden auch Buben aufgenommen. Nach 15 Jahren übernahm das ehemalige „Schola-Kind“ Marianne Heisig die Leitung. Unterstützt werde sie von Martina Schäfer und Silvia Grillinger.

„Unsere Schola ist kein Verein. Alle kommen freiwillig und gerne“, sagt die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Manuela Haupeltshofer, bei einem Stehempfang im Pfarrgarten. Seit der Gründung sangen rund 120 Mädchen und Buben in diesem Chor, der heute bereits in zweiter Generation besteht. „Alle waren und sind stolz, ein Schola-Kind zu sein“, so Haupeltshofer.

Ausflüge gehörten Programm

Seit Jahrzehnten bereichere der Kinderchor kirchliche Feste, Pfarrfamilienabende, Muttertags- und Weihnachtsfeiern sowie Adventskonzerte. Als Höhepunkt nennt die Pfarrgemeinderatsvorsitzende die Teilnahme der Schola St. Laurentius am Diözesan-Kinderchortag in Augsburg. Aber auch gesellige Unternehmungen wie Ausflüge gehörten zum Programm. Die „Gage“, welche die Fünf- bis 14-Jährigen für ihre Auftritte bei Kommunionen erhalten, werde schon traditionell in ein gemeinsames Eisessen investiert. „Schicken Sie ihr Kind in die Schola!“, fordert Bürgermeister Günther Fuchs die Eltern auf, die teils schon selbst Mitglied dieses Kinderchors waren.

