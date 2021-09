Weißenhorn

vor 48 Min.

50 Jahre Wasserwacht Weißenhorn: Ein Gründungsmitglied blickt zurück

Plus Die Wasserwacht Weißenhorn besteht seit 50 Jahren. Bruno Hertle war von Anfang an dabei. Mit "Baywatch" sei die Tätigkeit nicht zu vergleichen, sagt er.

Von Andreas Brücken

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Bruno Hertle und elf weitere begeisterte Wassersportler für die Bundesjugendspiele trainieren wollten. Manfred Schanz von der Wasserwacht-Ortsgruppe Neu-Ulm des Roten Kreuzes nahm sich 1971 der Gruppe der jungen Gymnasiasten an. Doch sollte es nicht dabei bleiben, wie sich Hertle erinnert: "Bald haben wir die Wache für den Roggenburger Weiher übernommen und eine eigene Ortsgruppe gegründet." Nun haben die Mitglieder der Weißenhorner Wasserwacht, aktuell sind es um die 550 an der Zahl, das goldene Jubiläum gefeiert. Vom Image der strahlenden Heldinnen und Helden, wie sie etwa aus der TV-Serie "Baywatch" bekannt sind, will Hertle jedoch nichts wissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .