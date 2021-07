83-Jähriger verursacht mehrere Verkehrsunfälle in Weißenhorn

Ein Mann kollidiert in Weißenhorn mit einem anderen Fahrzeug und verletzt sich dabei leicht. Bereits zuvor fuhr er mit seinem Auto über zwei Verkehrsinseln.

In Weißenhorn hat ein Mann mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Die diesbezüglich erste Mitteilung erreichte die Polizei am Montagabend gegen 19 Uhr. Demnach soll der Fahrer eines weißen Autos in der Ulmer Straße in Weißenhorn über eine Verkehrsinsel gefahren sein und dabei mehrere Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen haben. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schilder auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr mit seinem Pkw die am Boden liegenden Teile.

Unfallverursacher kann nach Kollision nicht weiterfahren

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und überfuhr nur 300 Meter weiter die nächste Verkehrsinsel und richtete dort erneut einen Sachschaden an. Abermals fuhr der Autofahrer weiter, bog in die Herzog-Georg-Straße ab, und geriet dort immer wieder nach links in den Gegenverkehr. Obwohl ein entgegenkommender Autofahrer auswich, kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Kollision. Erst dieser Zusammenstoß stoppte die Weiterfahrt des Unfallverursachers. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Die Fahrzeuginsassen der anderen beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt.

Laut Polizeiangaben war der 83-jährige Unfallverursacher nicht alkoholisiert. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach hat die Ursache einen medizinischen Hintergrund. Dem Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Der verursachte Gesamtschaden lässt sich aktuell noch nicht konkret beziffern, wird jedoch auf mehrere Tausend Euro geschätzt. (AZ)

