Ärger über Trennung in Weißenhorn: Mutter schlägt Ex-Freund der Tochter

Am Tag der Trennung von seiner Freundin hat ein 23-Jähriger in Weißenhorn eine sehr unangenehme Begegnung mit der Mutter. Gegen sie wird nun ermittelt.

Das Aus der Beziehung ihrer Tochter hat eine Frau in Weißenhorn sehr in Rage versetzt. Das bekam der Ex-Freund schmerzhaft zu spüren. Denn die 48-Jährige attackierte den jungen Mann.

Körperverletzung in Weißenhorn: Mutter stellt Ex-Freund der Tochter zu Rede und schlägt

Dem Polizeibericht zufolge beendete der 23-Jährige am Mittwoch die Beziehung zu seiner Freundin. Daraufhin kam am späten Abend die 48 Jahre alte Mutter der Freundin zu ihm und stellte ihn in der Hofeinfahrt zu Rede. Der Disput artete aus, die Frau wurde handgreiflich und schlug den jungen Mann. Er erlitt dabei mehrere Hämatome und vermutlich ein geplatztes Trommelfell.

Nun ermittelt die Weißenhorner Polizei wegen Körperverletzung gegen die Mutter. "Ob diese Aktion die Beziehung zur Freundin gerettet hat, ist nicht bekannt", schreibt die Polizei abschließend in ihrem Bericht. (AZ)

