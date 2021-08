Weißenhorn

vor 30 Min.

Airbus Helicopters testet in Weißenhorn, wie Rettungsflüge leiser werden

Plus Der Hersteller Airbus Helicopters unternimmt Flugversuche an der Stiftungsklinik Weißenhorn. Die Erkenntnisse sind für die Allgemeinheit interessant.

Von Jens Noll

Dröhnend nähert sich der Hubschrauber dem Landeplatz. Die Maschine geht in den Sinkflug, aber nicht senkrecht nach unten, sondern schräg. Für kurze Zeit schwebt der weiße Helikopter über der mit einem großen Kreuz markierten Fläche, dann setzt er auf. Ein Mann in einem orangefarbenen Overall filmt die Szene mit einer Kamera. Wird an der Stiftungsklinik in Weißenhorn für einen neuen Actionfilm gedreht? Nein. Dieser Anflug ist Teil von Tests des Herstellers Airbus Helicopters, für die die Klinik ohne zu zögern ihren Dachlandeplatz zur Verfügung gestellt hat. Denn es geht um neue Landeverfahren, von denen im Endeffekt alle Menschen profitieren sollen.

