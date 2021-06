Weißenhorn

19:00 Uhr

"Anno" in Weißenhorn kehrt mit neuem Küchenchef aus dem Lockdown zurück

Dan Serban (links) löst Jonas Dahmen (rechts) als Küchenchef im "Anno 1460" in Weißenhorn ab. Dahmen arbeitet für Betreiber Andreas Kierndorfer (hinten) jetzt im "Hirsch" in Attenhofen.

Plus Die Schlossgaststätte "Anno 1460" in Weißenhorn öffnet am 6. Juli wieder. Ein Wechsel in der Küche bringt auch einige Neuerungen in der Speisekarte.

Von Jens Noll

Während in anderen Restaurants schon wieder fleißiger Betrieb herrscht, seit es die Corona-Lage erlaubt, sind die Türen der Weißenhorner Schlossgaststätte noch geschlossen. Doch das ändert sich bald: Am Dienstag, 6. Juli, meldet sich das "Anno 1460" aus dem Lockdown zurück. Die Gäste dürfen sich auf mehrere Neuerungen freuen. Maßgeblich dafür ist ein neues Trio in der Küche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen