Weißenhorn-Attenhofen

16:08 Uhr

Vorstand der Weißenhorner Überparteilichen Wähler wird jünger

Plus Die WÜW wählen in Attenhofen neue Vorstandsmitglieder. Der Vorsitzende berichtet über die Arbeit im Stadtrat und sagt, wofür er sich stark machen wolle.

Von Andreas Brücken

Exakt 55 Mitglieder hatten die Weißenhorner Überparteilichen Wähler (WÜW) bis vor Kurzem noch. Mit Miriam Fetzer ist es nun eines mehr. Und die 36-jährige Bauingenieurin startete mit ihrem Eintritt gleich in den Vorstand durch. Jürgen Bischof, der bei der Mitgliederversammlung in Attenhofen als Vorsitzender gewählt wurde, berichtete, dass die Freien Wähler der Fuggerstadt die Weichen für ein jüngeres Führungsgremium stellen wollen. Dem gehören nun auch Martin Mundt, Roswitha Nittmann und Mathias Baier an, die neben Fetzer neu in den Vorstand gewählt wurden.

