Auf frischer Tat ertappt: Polizei verhindert Automatenaufbruch

Polizisten werden in Weißenhorn auf eine vermummte Person aufmerksam. Der Mann steht Schmiere, während zwei andere einen Zigarettenautomat knacken wollen.

In der Nacht auf Samstag hat eine Streife der Polizei Weißenhorn gegen 1.30 Uhr eine dunkel gekleidete und vermummte Person auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße in Weißenhorn bemerkt. Dies kam den Beamten verdächtig vor, weshalb sie die Person kontrollierten. Sie verhinderten dadurch einen Diebstahl.

Während der Kontrolle, so teilt die Polizei mit, erkannten die Beamten, dass sich zwei weitere Personen auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinter Autos versteckten hatten und plötzlich wegrannten. Die beiden flüchtenden Männer waren gerade dabei gewesen, einen Zigarettenautomaten mit einer Brechstange aufzuhebeln, während ihr Komplize auf dem Parkplatz Schmiere stand. Die Polizisten nahmen den Mann sofort fest.

Noch in der Nacht kann die Polizei Weißenhorn die geflüchteten Täter ermitteln

Der Zigarettenautomat wurde bei dem Aufbruchversuch erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird nach Angaben der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt. Geld oder Zigaretten hatten die Täter jedoch noch nicht entwendet. Auf dem Supermarktparkplatz stand auch das Auto des Trios, welches sichergestellt und zur Polizeiinspektion Weißenhorn abgeschleppt wurde.

Noch in der Nacht konnte die Polizei auch die zwei geflüchteten Männer ermitteln. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnungen der drei Täter an. Der festgenommene 22-Jährige musste anschließend wieder entlassen werden, da kein Haftgrund bestand. Gegen alle drei 20 bis 22 Jahre alten Männer wird nun wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)

