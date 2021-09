Weißenhorn

Aus der Weingalerie in Weißenhorn wird die Weinheimat

Jochen Seif und seine Frau Daniela führen in der Memmingerstraße in Weißenhorn das Weinfachgeschäft Weinheimat.

Plus Beruflich hatten die neuen Pächter des Weißenhorner Geschäfts zuvor nichts mit Wein zu tun. Warum sie sich dennoch für diesen Weg entschieden haben.

Von Stefan Kümmritz

Als Jutta Kempter im Sommer nach knapp 20 Jahren in Weißenhorn ihre Weingalerie schloss, war das für ihre Kunden recht bitter. Sie hatten den kleinen Laden an der Kaiser-Karl-Straße sehr gerne besucht, und Jutta Kempter gestand, dass ihr die meisten Kunden ans Herz gewachsen seien. Doch nun hat die Fuggerstadt mit der Weinheimat einen neuen Laden, in dem edle Tröpfchen und einiges mehr angeboten werden. Gleich am Anfang der Memminger Straße, wo früher das Damenbekleidungsgeschäft Schmöller und danach in den gleichen Räumen ein Brautladen war, sind nun Jochen Seif und seine Frau Daniela zu finden, die dort Weine, Spirituosen und – vorwiegend italienische – süße und salzige Köstlichkeiten sowie Pasta und Pesto anbieten.

