Autofahrer gerät ins Schleudern und kracht bei Weißenhorn gegen Bäume

Plus Der Wagen, der drei Bäume umgeknickt hat, ist völlig zerstört. Die Fahrzeuginsassen werden bei dem Unfall nahe Weißenhorn jedoch kaum verletzt.

Ein spektakulärer Unfall hat sich in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr auf der Staatsstraße 2022 zwischen Weißenhorn und Oberhausen (Landkreis Neu-Ulm) ereignet. Wie durch ein Wunder wurden die Insassen des Wagens kaum verletzt.