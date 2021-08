Autofahrerin bestreitet, Kollision in Weißenhorn bemerkt zu haben

Beim Ausparken stößt ein Auto am Impfzentrum in Weißenhorn gegen einen anderen Wagen. Die Verursacherin widerspricht der Darstellung einer Zeugin.

Eine Zeugin hat am Dienstagmittag am Impfzentrum in Weißenhorn eine Kollision beim Ausparken beobachtet. Dem Polizeibericht zufolge sah die Frau gegen 12.45 Uhr, wie eine Autofahrerin am Impfzentrum an der Kammerlanderstraße mit ihrem Wagen aus der Parklücke fuhr und dabei gegen einen anderen Wagen stieß. Die Frau stieg laut der Zeugenaussage aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich dann vom Unfallort, ohne einen angemessenen Zeitraum zu warten und ohne eine Nachricht zu hinterlassen.

Die Polizei Weißenhorn sucht mögliche weitere Zeugen des Unfalls

Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei Weißenhorn, die nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Schaden, der an dem anderen PKW entstand, wird auf 2000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei bestreitet die Verursacherin allerdings, den Vorfall bemerkt zu haben. Deshalb bittet die Polizei mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

