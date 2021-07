Premiere bei Peri: Erstes gedrucktes Wohnhaus Deutschlands ist eröffnet

In Beckum in Nordrhein-Westfalen hat die Firma Peri aus Weißenhorn ein Projekt realisiert, das einen Meilenstein in der Baubranche darstellt.

Das erste gedruckte Haus Deutschlands ist bezugsfertig. Am Montag wurde das von der Firma Peri aus Weißenhorn mit einem Cobod-Bod2-Betondrucker gedruckte Einfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Beckum durch Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, offiziell eröffnet. Das Land Nordrhein-Westfalen hat das Projekt genehmigt und im Rahmen seines Förderprogrammes „Innovatives Bauen“ finanziell unterstützt, wie Peri mitteilt.

Peri hat auch das größte Mehrfamilienhaus Europas in Wallenhausen gedruckt

Mit dem bundesweit ersten 3D-Druck-Wohnhaus werde positiver Druck in der Baubranche erzeugt, sagte die Ministerin: für innovatives Bauen mit neuen Techniken, für eine größere Attraktivität in Bauberufen und für moderne Architektur mit neuen Stilformen. „Gemeinsam mit unserem Technologiepartner Cobod hat das Peri-Team gezeigt, dass die 3D-Betondrucktechnologie marktreif ist“, ergänzte Thomas Imbacher, Vorstand Innovation & Marketing der Peri-Gruppe.

Das Projekt in Beckum sei ein Meilenstein, der in der Branche vieles in Bewegung gebracht habe. „Peri hat seitdem das größte Mehrfamilienhaus Europas in Wallenhausen und das erste Wohnhaus in Tempe (Arizona) in den USA gedruckt. Vieles von dem, was wir in Beckum gelernt haben, ist in diese Projekte eingeflossen. Das Haus in Beckum war das erste seiner Art und für Peri und alle Beteiligten wird dieses Projekt immer etwas ganz Besonderes bleiben“, fügte Imbacher hinzu. (AZ)

