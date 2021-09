Beobachtete er die Frau schon zuvor? - Polizei sucht Wäschedieb

Ein Mann hat sich nachts in ein Weißenhorner Haus geschlichen und Unterwäsche gestohlen. Dabei wurde er jedoch von den Bewohnern überrascht.

Ein bislang unbekannter Mann hat sich in ein Wohnhaus in der St.-Johannis-Straße in Weißenhorn geschlichen und Unterwäsche gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, vernahm das Ehepaar, das dort wohnt, am Dienstag gegen 1.20 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Kellergeschoss. Als sich die Eheleute auf den Weg in den Keller begaben, um der Ursache der Geräusche nachzugehen, stürmte ein bislang unbekannter Mann vermutlich aus dem Gäste-WC zur Eingangstüre und floh.

Weißenhorn: Täter beobachtete die Frau vermutlich schon zuvor

Im Nachhinein stellte die Frau fest, dass aus einem Kleiderschrank im ersten Obergeschoss mehrere Unterwäsche-Teile fehlten. Bereits am 1. September hatte die Frau einen Mann bemerkt, der sie beobachtete, als sie im Garten-Pool badete. Auch hier flüchtete der Unbekannte, nachdem die Frau nach ihrem Ehemann gerufen hatte. Die Polizei vermutet, dass es sich hier um denselben Täter handeln könnte.

Der Flüchtige wird folgendermaßen beschrieben: Er ist ungefähr 170 cm groß, dick, trägt einen Oberlippenbart, hat einen hinkenden Gang und einen hellen Hauttyp. Er trug eine schwarze Arbeiterhose, schwarze Stahlkappenschuhe, dunkle Oberbekleidung und eine schwarze Schildmütze. Möglicherweise ist der Mann bereits anderen Anwohnern aufgefallen. Daher bittet die Polizei Weißenhorn Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch