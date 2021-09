Betrunkener Senior pöbelt in Weißenhorner Tankstelle

Ein Betrunkener beleidigt Mitarbeiter einer Tankstelle und anschließend auch einen hinzugerufenen Polizisten.

Nach einem Polizeieinsatz in Vöhringen am Freitagnachmittag ist ein 70-Jähriger in die Stiftungsklinik Weißenhorn eingeliefert worden. Als gesichert war, dass der Mann nicht behandlungsbedürftig ist, wurde er wieder entlassen und suchte im Anschluss eine Tankstelle in unmittelbarer Nähe auf.

Als er dort in volltrunkenem Zustand herumschimpfte, wurde ihm Hausverbot erteilt. Daraufhin beleidigte er zwei Beschäftigte mit üblen Kraftausdrücken. Die gerufene Polizeistreife rief für den Mann dann ein Taxi, das ihn nach Hause bringen sollte. Während der Wartezeit beleidigte der Betrunkene dann noch einen Polizeibeamten. Das alles teilt die Polizei mit. (AZ)