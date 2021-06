Weißenhorn-Bubenhausen

vor 17 Min.

Abreißen oder erhalten? Stadträte diskutieren Bauvorhaben in Bubenhausen

Plus Pläne für ein neues Wohnhaus in Bubenhausen werden im Bauausschuss scharf kritisiert. Zwei Stadträte warnen vor einer Entscheidung gegen geltendes Recht.

Von Jens Noll

Es sind noch mehr Plakate in Bubenhausen dazugekommen. Auf ihnen bringen Anwohner der Babenhauser Straße ihren Ärger über strenge Auflagen für Bauprojekte zum Ausdruck. Mit zwei Vorhaben in dem Bereich, in dem der Ensembleschutz gilt, hat sich am Montagabend der Weißenhorner Bauausschuss befasst. Bei einem der beiden Anträge auf Vorbescheid war sich das Gremium noch weitgehend einig, beim zweiten jedoch gingen die Meinungen der Stadträte weit auseinander.

