Bubenhauser fordern, dass der Ensembleschutz im Ort aufgehoben wird

Plus Der Bürgermeister erläutert in Bubenhausen, wie das kommunale Denkmalkonzept den Eigentümern eigentlich helfen soll. Doch das überzeugt die Bürger nicht.

Von Jens Noll

Ein lauer Sommerabend mitten in den Sommerferien ist für gewöhnlich nicht der beste Zeitpunkt, um über Kommunalpolitik und Denkmalschutz zu diskutieren. Doch in Bubenhausen haben Hauseigentümer schon lange darauf gewartet, dass im Ort eine Bürgerversammlung genau zu diesem Thema stattfindet. Rund 170 Personen aus dem knapp 700 Einwohner zählenden Dorf sind am Donnerstagabend gekommen, um sich die Ausführungen von Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt zu Ensembleschutz und kommunalem Denkmalkonzept (KDK) anzuhören. Einige von ihnen nutzten die Gelegenheit auch, um dem Rathauschef deutlich ihre Meinung zu sagen. Am Ende erhielt Fendt einen klaren Auftrag.

