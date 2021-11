Bubenhauser müssen sich mit dem Ensembleschutz arrangieren

Plus Die Stadt Weißenhorn wird keinen Antrag auf Aufhebung des Ensembles in Bubenhausen stellen. Bauwünsche der Bürger sollen aber konstruktiv begleitet werden.

Wegen geringer Erfolgschancen verzichtet die Stadt Weißenhorn darauf, beim Landesdenkmalrat vorstellig zu werden. Auf Beschluss des Stadtrats wird die Verwaltung keinen Antrag auf Aufhebung des Ensembles "Babenhauser Straße" in Bubenhausen stellen. Damit kommt das Gremium dem Wunsch nicht nach, den eine deutliche Mehrheit bei der Bürgerversammlung im Sommer geäußert hatte. Stattdessen soll das kommunale Denkmalkonzept (KDK) fortgesetzt werden, das Eigentümerinnen und Eigentümern fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung in Aussicht stellt.