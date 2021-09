Ensembleschutz in Bubenhausen: Stadtrat will weitere Bürgerversammlung

Plus Warum die Stadt Weißenhorn nach Rücksprache mit der Denkmalschutzbehörde vorerst keinen Antrag auf Aufhebung des Ensembleschutzes in Bubenhausen stellen wird.

Reisende aus aller Welt beneiden Bayern um seine besonderen Bauwerke. Um die zu erhalten, stehen Schlösser, Kirchen aber auch zahlreiche private Häuser unter Denkmalschutz. Auch im Weißenhorner Stadtteil Bubenhausen genießen gleich mehrere Häuser an der Babenhauser Straße einen solchen Schutzstatus. Doch dieser Ensembleschutz hat offensichtlich kaum Freunde in dem beschaulichen Dorf: Bei einer Bürgerversammlung im August sprachen sich die meisten der dort anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer dafür aus, dass der Ensembleschutz aufgehoben werden soll, um Bauvorhaben entlang der Ortsdurchfahrt zu erleichtern und auch Abrisse zu ermöglichen. Der Stadtrat hat sich jetzt erneut mit dem Thema befasst - und einen früheren Beschluss zurückgenommen.