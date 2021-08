Illegaler Abriss in Bubenhausen: Bauantrag verärgert die Stadträte

Plus Die Weißenhorner Stadträte sind empört über den illegalen Abriss eines Hauses und die Neubaupläne. Ein Mitglied weigert sich gar, über den Antrag abzustimmen.

Die Grundstückseigentümer haben Fakten geschaffen. Das alte Bauernhaus, das einst auf Höhe der Bushaltestellte in der Ortsmitte von Bubenhausen stand, ist nicht mehr da. Die Besitzer haben es abgerissen, obwohl sie keine Genehmigung dafür hatten. "Platz für Neues" ist auf einem Transparent zu lesen, das an dem Grundstück angebracht wurde, daneben sind zwei Smileys zu sehen. Doch der Weißenhorner Bauausschuss ist ganz und gar nicht erfreut über diese Handlung. Die betroffene Familie wiederum verteidigt den Abriss im Gespräch mit unserer Redaktion. Das sei aus Sicherheitsgründen erfolgt, sagt Michael Zeller.