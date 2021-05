Weißenhorn-Bubenhausen

Protest in Bubenhausen: Hausbesitzer wollen Klarheit für Bauvorhaben

Plus Mit Plakaten äußern Bürger in Bubenhausen ihren Ärger über die Kommunalpolitik. Mit einer Petition wollen sie erreichen, dass der Ensembleschutz fällt.

Von Jens Noll

Die Botschaft ist in der Babenhauser Straße in Bubenhausen nicht zu übersehen: "Danke dem Stadtrat" steht auf großen Plakaten, die an zwei alten Häusern an der Ortsdurchfahrt hängen. Augenscheinlich sind die beiden Gebäude reif für den Abriss. Die Eigentümer würden sie auch gerne abreißen lassen und durch Neubauten ersetzen. Doch das dürfen sie nicht. Mit einer Unterschriftenaktion und einer Petition an den Bayerischen Landtag machen die Bubenhauser auf das Dilemma aufmerksam.

